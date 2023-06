Adersheims Kader wächst und wächst

Bereits vor dem letzten Spieltag, der an diesem Wochenende ansteht, sind für die Wolfenbütteler Fußball-Bezirksligisten sämtliche sportlich relevanten Entscheidungen gefallen. Der TSV Sickte (Staffel 2) und der SV Fümmelse (Staffel 3) steigen ab, alle anderen Teams halten die Klasse.

Staffel 2

TSV Sickte – TSV Germania Lamme (Sonntag, 11 Uhr.). Tag des Abschieds in Sickte: Das Kapitel Bezirksliga-Fußball am Stadtweg wird zugeschlagen. Nach dem Abstieg meldet der TSV sein Team auch nicht für die Nordharzliga (wir berichteten). Zahlreiche Spieler kehren dem Verein den Rücken, sie dürften am Sonntag gebührend verabschiedet werden. Auch Trainer Till Eickmeier, zu Jahresbeginn als Feuerwehrmann eingesprungen, verlässt die Sickter wieder. Bei ihm geht die Tendenz zu einer Fußballpause.

FC Heeseberg – MTV Salzdahlum (Sonntag, 15 Uhr). Sportlich geht es für beide Teams nicht mehr um sonderlich viel. Salzdahlum wird indes bemüht sein, sich besser zu präsentieren als vor Wochenfrist bei der 0:12-Schlappe gegen Spitzenreiter Türk Gücü Helmstedt. Der FC Heeseberg verabschiedet seinen langjährigen Trainer Michael Grahe. Den Sambleber zieht es in diesem Sommer zum neugegründeten FC Blau-Gelb Asse.

Staffel 3

MTV Wolfenbüttel II – KSV Vahdet Salzgitter (Samstag, 15 Uhr). Um Platz 6 im Endklassement zu behaupten, muss die MTV-Reserve gegen den KSV Vahdet mindestens einen Punkt holen und darauf hoffen, dass der derzeitige Siebte, der Goslarer SC, in seinem letzten Heimspiel den FC Arminia Adersheim nicht deutlicher als mit drei Toren Unterschied bezwingt.

Goslarer SC – FC Arminia Adersheim (Sonntag, 15 Uhr). „Das Spiel und der Ausgang sind mir egal“, sagt Adersheims Spielertrainer Garrit Golombek, der in Goslar all jene Spieler aufbieten wird, „die spielen wollen“. Zahlreiche Stammkräfte habe er bereits in die Sommerpause geschickt, auch ihr Trainingspensum haben die Adersheimer bereits deutlich heruntergeschraubt. „Ich wollte, dass die Jungs nach dem Fümmelse-Spiel mindestens drei Wochen Fußballpause haben“, sagt Golombek, der bereits am 24. Juni zum Trainingsauftakt in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit bittet.

Derweil bastelt der spielende Coach weiter am Kader für die Saison 2023/2024. Ihm liegen die Zusagen der Neuzugänge 4 bis 6 vor. Von Bezirksliga-Absteiger Sickte wechselt Niklas Boller zur Arminia. Den zentralen Mittelfeldspieler ordnet Golombek als „flexibel einsetzbar“ ein. „Er kann auch defensiv oder offensiv über die Außenbahnen kommen.“ Erik Ziem wechselt aus der Nachbarschaft vom Nordharzligisten TSV Leinde nach Adersheim. Den Linksfuß plant Golombek als linken Außen- oder linken Innenverteidiger ein. Ebenfalls neu ist Leon Chlimon, ein, so Golombek „junger Wilder“, der in der vergangenen Saison sein erstes Herrenjahr beim Meister der Staffel 3, Germania Bleckenstedt, absolviert hat. „Leon hat mich in zwei Trainingseinheiten komplett überzeugt“, sagt der FCA-Coach, dessen Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist, über den Linksfuß.

TSV Üfingen – SG Roklum-Winnigstedt (Sonntag, 15 Uhr). Die SG hat es wieder einmal vollbracht: Der Verein spielt ein weiteres Jahr in der Bezirksliga. Ein bemerkenswerter Erfolg für die Mannschaft von Trainer Pascal Krafft, die vor allem in der Rückrunde dank ihres Teamspirits und Einsatzwillens immer dann zur Stelle war, wenn in den Spielen gegen direkte Konkurrenten im unteren Tabellendrittel die „Big Points“ verteilt wurden.

Vieles deutet vor der letzten Partie in Üfingen darauf hin, dass die Roklumer die Saison als Tabellen-13. beenden werden. Der TSV Üfingen hat Platz 9 sicher, kann aber auf Rang 8 springen, wenn er einen Punkt mehr holt als Arminia Adersheim in Goslar.

SV Fümmelse – SV Rammelsberg (Sonntag, 15 Uhr). „Wir wollen uns anständig verabschieden und nach dem Spiel bei dem einen oder anderen Bierchen die Saison noch einmal Revue passieren lassen“, sagt Fümmelses Trainer Daniel Gustedt, der dem Verein trotz Abstieg erhalten bleibt. Das gilt indes nicht für Kerim-Cedric Charfi. Der 20-Jährige, der beim SVF zunächst zugesagt hatte, wechselt nun doch zu Landesliga-Absteiger BSC Acosta. „Er wollte weiter in einer höheren Klasse spielen“, berichtet Gustedt dazu.

Charfis überraschender Wechsel trotz ursprünglicher Zusage, in Fümmelse bleiben zu wollen, macht Gustedt auch vorsichtig, was die Verkündung seiner Zugänge betrifft: „Ich habe zwar einige Zusagen, doch bevor ich keine Spielerpässe vorliegen habe, sage ich lieber nichts.“

