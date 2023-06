Fümmelsee-Triathlin: Saison-Höhepunkt für Jugend und Einsteiger

Fümmelse. Am Sonntag geht der Fümmelsee-Triathlon in seine bereits 28. Auflage.

In der Wechselzone herrscht Trubel: Nachdem die Triathleten die Schwimmstrecke im Fümmelsee absolviert haben, satteln sie aufs Fahrrad um.

Die Vorbereitungen für den Fümmelsee-Triathlon am kommenden Sonntag sind im vollen Gange. Der Wolfenbütteler Schwimmverein (WSV21) bereitet sich mit rund 50 Helfern und Helferinnen auf die 28. Auflage dieser Veranstaltung vor, die zu den traditionsreichsten Triathlonveranstaltungen Niedersachsens zählt.

Hauptbestandteil des Triathlons, der im Natur- und Familienbad Fümmelsee durchgeführt wird, sind die zahlreichen Schüler- und Jugend-Wertungen, die Teil der Schülerserie des Triathlon Verbandes Niedersachsen sind und damit Jugendliche aus dem gesamten Bundesland nach Wolfenbüttel locken.

Ab einem Alter von sechs Jahren können sich die Kinder in den drei Disziplinen des Triathlons Schwimmen, Radfahren und Laufen auf altersgerechten Distanzen messen. „Neben den Ambitionen in der Schülerserie steht bei den Jüngsten aber besonders der Spaß an der Bewegung und die Bewältigung sportlicher Herausforderungen im Vordergrund“, erklärt Nico Förster vom WSV21-Vorstand.

Für die Jugendabteilung des WSV21, die sich steigender Mitgliederzahlen erfreue, ist der Start in heimischen Gefilden ein Saisonhöhepunkt. Auf dem eigenen Trainingsgelände einen Wettkampf zu bestreiten, ist für die rund 30 jungen WSV21-Triathleten etwas Besonderes.

Neben der Schülerserie wird es auch den Jedermann-Triathlon über 400 Meter Schwimmen im Fümmelsee, 20 Kilometer (sechs Runden) Rad fahren durch den Ortsteil Fümmelse und anschließendem Fünf-Kilometer-Lauf. Der Jedermann-Triathlon ist besonders für Neueinsteiger geeignet.

Das Vereinsgelände des WSV 21 mit dem Fümmelsee, „dessen Umland und teilgesperrter Radstrecke, bietet optimale Bedingungen für den Einstieg und alle, die diese Herausforderung schon immer mal ausprobieren wollten“, teilt Nico Förster mit.

Wer sich nicht alle Disziplinen alleine zutraut, kann sich auch zu dritt zusammentun, in einer Staffel starten und nur eine der Teildisziplinen absolvieren. Nachmeldungen zum Triathlon sind am kommenden Samstag von 16 bis 18 Uhr am Fümmelsee möglich.

Der Wettbewerb wird überwiegend auf öffentlichen Straßen ausgetragen. Durch die Rad- und Laufstrecke ist mit Straßensperrungen und Behinderungen zu rechnen. Der WSV 21 bittet zudem um Rücksichtnahme für alle teilnehmenden Athleten.

Das Natur- und Familienbad Fümmelsee ist am Veranstaltungstag bis etwa 15 Uhr für den allgemeinen Badebetrieb gesperrt. Der Parkplatz des Natur- und Familienbad Fümmelsee ist bereits ab Samstag-Nachmittag für den Aufbau gesperrt.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de