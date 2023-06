WTHV und „Eisenbahner“ kassieren Niederlagen

Niederlagen setzte es für zwei Wolfenbütteler Tennis-Mannschaften gegen norddeutsche Spitzenteams. Während die Herren 60 der Wolfenbütteler THV sich in der Regionalliga ein enges Duell mit Blau-Weiß Berlin lieferten und 4:5 unterlagen, war für die Herren 30 des ESV Wolfenbüttel beim Barrier TC nichts zu holen.

Herren 60, Regionalliga

Wolfenbütteler THV – TC 1899 Blau-Weiss Berlin 4:5. Die Spitzeneinzel gingen an die Gäste aus der Hauptstadt. Die Wolfenbütteler Herbert Palm, Steven Berg und Georg Arens verloren jeweils in zwei Sätzen. Erst Ulrich Adam verbuchte einen Punkt für die Gastgeber und bezwang seinen Gegner 6:1, 7:6. Während Frank Lindenlaub sich erst im Match-Tiebreak geschlagen geben musste (2:6, 6:2, 10:12), tütete Henning Franz den zweiten Einzelpunkt für die Hausherren auf der Anlage hinter dem Lessingtheater ein.

Für einen Sieg hätten die Wolfenbütteler alle drei Doppel gewinnen müssen, doch nur Palm/Arens – die Gegner gaben beim Stand von 4:1 für Wolfenbüttel im ersten Satz auf – und Lindenlaub/Franz (6:3, 6:3) fuhren die Zähler ein, während Arens/Adams im Match-Tiebreak den Kürzeren zogen (3:6, 6:4, 4:10).

Für die Wolfenbütteler war es bereits das letzte Heimspiel der Saison. Den Klassenerhalt muss das WTHV-Team jetzt in den verbliebenen zwei Auswärtspartien sichern.

Herren 30, Oberliga

Barrier TC – ESV Wolfenbüttel 7:2. Beim Spitzenreiter im Syker Stadtteil Barrien setzte es für die „Eisenbahner“ die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel. Gegen das Topteam war für den ESV, der nahezu in Bestbesetzung angetreten war, nichts zu holen.

Christoph Imdahl, Marcel Callegari, Christian Prang und Robin Volze verloren ihre Einzelmatches jeweils in zwei Sätzen. Kai Posenau kämpfte sich in den Match-Tiebreak, musste sich dort aber seinem Kontrahenten mit 5:10 beugen. Den Ehrenpunkt für die Gäste in der Einzeldisziplin verbuchte Kaspar Delahaye an Position 6. Er gewann 6:1, 6:3. Doch mit dem Zwischenstand nach den Einzeln war die Wolfenbütteler Niederlage bereits besiegelt.

Die „Eisenbahner“ mussten in den Doppeln zwei weitere Zweisatz-Niederlagen hinnehmen. Zur dritten Partie trat der TC nicht an, so dass der zweite Punkt kampflos an Callegari/Delahaye ging. Für die Wolfenbütteler geht es in drei Wochen mit einem Heimspiel gegen den TC GW Gifhorn weiter.

lüp

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de