Das „Wunder von Sickte“ wird nicht wahr

Die 11-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel war einfach zu groß. Handball-Regionsmeister SG Sickte/Schandelah schaffte im Rückspiel gegen den TV Jahn Duderstadt II keine Wende mehr. Zwar setzte sich das Team von Trainer Matthias Frühauf im zweiten Spiel um den Landesliga-Aufstieg mit 32:31 (19:19) durch, doch die 23:34-Niederlage aus Spiel 1 war schlichtweg nicht wettzumachen.

Dabei schienen die Sickter anfangs durchaus in der Lage, für leichtes Nervenflattern beim Team aus dem Eichsfeld zu sorgen. Nämlich, indem die SG ihre Gäste in die eine oder andere Pass-Falle lockte, einige Bälle abfing und Konter lief. Und so stand es nach fünf Minuten 4:1 für die Gastgeber – leise Hoffnung auf das „Wunder von Sickte“ keimte sowohl auf dem Spielfeld als auch bei den Sickter Anhängern auf der Tribüne auf. Doch die routinierten Duderstädter – die meisten TV Jahn-Akteure verfügten mindestens über Oberliga-Erfahrung – ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Sie legten sich die Sickter in der Offensive immer wieder zurecht.

Duderstadt findet ins Spiel und lässt Sickte nicht enteilen

In aller Seelenruhe suchten und fanden die Duderstädter ab Minute 6 die Lücken im Sickter Defensivverbund. Die klafften entweder mangels Absprache im Zentrum – oder die Jahn-Routiniers ließen den Ball so lange durch die eigenen Reihen wandern, bis einer ihrer Außenspieler freie Wurfbahn hatte. Sicktes Torhüter Marvin Peschmann, der zu Beginn noch die Hände an einige Würfe der Gäste bekam, war mit zunehmender Spielzeit machtlos gegen die allein vor ihm auftauchenden Duderstädter.

Grundsätzlich mussten sich die personell arg ersatzgeschwächt angetretenen Sickter aber keinen Vorwurf machen. Offensiv machten sie ihre Sache blendend. Abgesehen von vier, fünf ungenutzten Hochkarätern vor der Pause, gaben sie auch der TVJ-Abwehrreihe immer wieder Rätsel auf. „Wir haben toll gespielt“, konstatierte auch SG-Trainer Matthias Frühauf. „Meine Jungs müssen sich nicht grämen. Als Aufsteiger haben wir eine klasse Saison gespielt, nach der wir uns Regionsmeister nennen dürfen.“

Gegen Duderstadts Oberliga-Reserve gelang es den Sicktern auch in Halbzeit 2 nicht mehr, ein die Gäste beunruhigendes Torepolster aufzubauen. Es reichte für die Sickter zur 29:26-Führung (51. Minute), doch mehr ließen die Duderstädter nicht zu. Immerhin: Sickte siegte am Ende knapp – „versöhnlich für uns“, befand Frühauf.

SG: Peschmann, Isermeyer – Schilling 11, Bosse 1, Fischer, Wosnitza 1, Hampel, Mitja Mallol 6, Mann 4, F. Liborius 1, Schnakenbeck 2, Post 2, J. Frühauf 4.

