1:2 in Bremen – Lupos Regionalliga-Traum ist geplatzt

Es sollte nicht sein: Nach dem 0:0 am Mittwoch und dem 1:2 am Sonntag musste sich der Herausforderer Lupo (Simone de Gaetani) dem Regionalligisten Bremer SV beugen.

Es sollte nicht sein, die „Sahne-Saison“ bleibt ohne Kirsche: Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg sichert sich den Startplatz in der Regionalliga nicht. Im Relegationsrückspiel beim Bremer SV unterlagen die Wolfsburger knapp mit 1:2 (0:2).

Lupo-Coach Giampiero Buonocore nahm im Vergleich zum Hinspiel nur eine Änderung vor: Auf der rechten Seite fing diesmal Junior Ebot-Etchi für Dennis Jungk an, der am Mittwoch hatte angeschlagen ausgewechselt werden müssen. Schnell zeichnete sich aber wieder das Bild vom Mittwoch-Abend ab. Lupo war um Struktur und Kultur auf dem Feld bemüht, Bremen setzte ausschließlich auf lange Bälle in die Spitze, um dort sofort unter Druck zu setzen.

Hallmann verpasst das 1:0

Der erste Aufreger war in der 9. Spielminute zu verzeichnen. Bei einem Laufduell zwischen Bremens Stürmer Nikky Goguadze und Dennis Dubiel, verlor Lupos Abwehrchef das Gleichgewicht und stürzte in die Hacken des Angreifers. Das Bremer Publikum forderte Elfmeter – doch der gute Schiedsrichter Max Rosenthal wertete diese Situation vollkommen richtig: kein Elfer! Die erste richtige Großchance hatte Lupos Mittelstürmer Timon Hallmann in der 12. Minute. Von Valeri Schlothauer mit einem Schnittstellenpass bedient scheitert er aber im Vis-à-vis-Duell mit Bremens Schlussmann Malte Seemann.

In der 30. Minute ließ Lupos Linksaußen Maurizio Grimaldi auf der linken Seite Jan Warm enteilen, der daraufhin von der Grundlinie den einschussbereiten Herdi Bukusu bediente – 1:0 für die Gastgeber.

Einige aussichtsreiche Chancen

Fast hätte Lupo gleich das 0:2 kassiert. Bei einem Eckball verpasste Justin Sauermilch nur haarscharf am langen Pfosten den Ball. Doch auf der Gegenseite wurde es ebenfalls einige Male gefährlich. Erst verfehlte Can Degirmenci mit einem direkten Freistoß das Tor nur um Haaresbreite, dann verpassten Timon Hallmann und dahinter Degirmenci eine Grimaldi-Hereingabe knapp. Die Hausherren waren da effizienter.

Quasi mit dem Halbzeitpfiff sorgte Max Kaiser mit dem 2:0 für den BSV für hängende Schultern bei der Buonocore-Elf, die aber mit neuem Mut aus der Kabine kam und durch Grimaldi direkt eine sehr gute Chance hatte.

In Mourinho-Manier gemauert

Dann aber begann das „Schauspiel“ im Stadion am Panzerberg. Lupo war zwar in den Farben von AS Rom (Rot und Orange) angetreten, doch gespielt wie die Roma haben die Hansestädter. In „bester“ Mourinho-Marnier verzögerten die Bremer das Spiel, wo es nur ging. Die ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte hatten eine Netto-Spielzeit von geschätzt acht Minuten. Viele Behandlungspausen, viel Zeitverzögerung – jede Gelegenheit, Zeit von der Uhr zu nehmen, wurde von Bremen dankend angenommen. Bei allem Verständnis für die Bedeutung dieses Duells – aber das war grob unsportlich.

Dennoch erzielte der kurz nach der Pause für Hallmann eingewechselte Mohammed Salifou Moussa nach einem Eckball per Fallrückzieher den Anschluss (59.). Lupo war weiter die aktivere und auch bessere Mannschaft. Doch immer wieder wurde der Spielfluss durch die Verzögerungstaktik der Hausherren gebrochen.

BSV-Kanten räumen ab

Bremens Nikky Goguadze hätte in der 70. Minute wohl für die Entscheidung sorgen können, doch er legte den Ball aus kurzer Distanz nur ans Außennetz. In der Schlussphase verfiel der Herausforderer aus der Oberliga nicht in Hektik, gut strukturiert trug die Buonocore-Elf Angriff für Angriff vor. Nur so richtig zwingend wurde es leider nicht, denn Bremens „Kanten“ in der Abwehrreihe fegten rigoros dazwischen.

Die fünf Minuten Nachspielzeit, sie waren viel zu wenig – in zweierlei Hinsicht. Zum einen hätten gut und gerne 15 Minuten nachgespielt werden müssen, zum anderen gab es keine klare Torchance mehr. Die Kreuzheider warfen noch alles nach vorne, doch die Bremer sich in die Bälle. Und dann war es vorbei. Lupo Martini Wolfsburg schafft es nicht, einer überragenden Saison die Kirsche aufzusetzen. Und Giampiero Buonocore, für den es das letzte Spiel als Lupo-Coach gewesen ist, bleibt der dritte Regionalligaaufstieg mit Lupo Martini Wolfsburg verwehrt.

Übrigens: Da Lupo den Aufstieg verpasst hat, ist nun klar, dass auch der Tabellen-12. der Oberliga, HSC Hannover, in die Landesliga runter muss. Es sind somit sage und schreibe sieben Absteiger in der Fußball-Oberliga.

Spiel kompakt

Bremer SV: Seemann – Warm, Gröger, Sauermilch, Burke, Orlick (72. M. Diop) – Muszong – Bukusu (62. Nankishi), Hamid, Kaiser (90. Kasper ) – Goguadze.

Lupo Martini Wolfsburg: Sauß – Ebot-Etchi, Dubiel, Redemann, Schlothauer – Chamorro – Degirmenci, Tortora (90. de Gaetani), Safronow (56. Tuccio), Grimaldi (68. Jungk) – Hallmann (56. Salifou Moussa).

Tore: 1:0 Bukusu (31.), 2:0 Kaiser (45.), 2:1 Salifou Moussa (60.).

Gelbe Karten: Hamid, Sauermilch – Hallmann, Salifou Moussa.

Zuschauer: ca. 1100.

