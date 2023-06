Germania Wolfenbüttel bietet Eintracht ordentlich Paroli

Erhobenen Hauptes verließen die Landesliga-Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel die Sportanlage neben dem Braunschweiger Eintracht-Stadion. Zwar hatte Germania 1:3 (1:1) verloren, dabei lieferte sich der Absteiger aus Wolfenbüttel mit dem Topteam Eintracht II aber ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Germanen gingen zunächst sogar in Führung. Nachdem Marcel Menzel im Strafraum von den Beinen geholt worden war, verwandelte Viktor Losing den fälligen Strafstoß. „In der ersten Halbzeit haben wir wirklich ein sehr gutes Spiel gezeigt und hätten sogar 2:0 und 3:0 in Führung gehen müssen, lassen da aber Chancen liegen“, sagte Jörn Winkler, der das Germania-Team coachte. Der zum Saisonende scheidende Cheftrainer Habil Turhan saß in Braunschweig schon nicht mehr auf der Bank.

Auf die Führung der Wolfenbütteler fand die Eintracht-Reserve die passende Antwort und köpfte mit ihrer ersten Gelegenheit zum Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit hat die Partie wohl aufgrund der hohen Temperaturen auf beiden Seiten an Dynamik verloren“, berichtete Winkler. Die Gastgeber zeigten sich dabei aber äußerst effektiv. „Sie kommen zweimal vors Tor und sind zweimal erfolgreich“, musste Winkler eingestehen.

BV Germania: Brettschneider – J. Feder, Rosenau, Bröer, Madsack, Baerwolf, Marx, Himmstedt, Speck, M. Feder.

Tore: 0:1 Losing (Foulelfmeter), 1:1, 2:1, 3:1 (Torschützen und Minuten nicht gemeldet).

