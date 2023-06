VfB Fallersleben gratuliert dem Meister aus Hillerse

Der TSV Hillerse ist Meister der Fußball-Bezirksliga! Ja, die finale und rechtskräftige Entscheidung des Sportgerichts liegt (immer) noch nicht vor, doch der der Tabellenzweite VfB Fallersleben hat schon vor dem Wochenende die Info bekommen, dass er sich keine großen Hoffnungen machen muss. Dem Einspruch des VfB wird nicht entsprochen, die drei Punkte aus dem Spiel gegen Calberlah sind weg (wir berichteten). Somit ist klar, dass sich der TSV Hillerse am Sonntag die Meisterschaft gesichert hat.

SSV Vorsfelde II – VfR Wilsche-Neubokel 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Mokry (30.), 2:0 Mokry (56.), 3:0 Koschik (63.), 3:1 Pieper (68.), 4:1 Mokry (81.), 5:1 Ibrahim (85.).

Dem von SSV-Coach Leon Schröder monierten „Sommerkick“ in Durchgang 1 folgte eine „riesige Leistung“ in zweiten Durchgang. „Die Jungs haben richtig aufgedreht. Vier Tore in einer Halbzeit musst du erst einmal machen.“ Nach dem Spiel war Zeit des Abschieds bei den Eberstädtern. Insbesondere der Abschied von Patrick Klein sorgte bei Schröder für Wehmut: „Patrick ist hier elf Jahre lang aktiv gewesen – obwohl er immer wieder bei der Ersten reingeschnuppert hat. Er ist eine Legende der zweiten Herren und hat unheimlich viel für den Verein getan.“ Klein wird in der Alten Herren beim SSV weiter kicken und ist zudem als Jugendtrainer engagiert. Er trägt die SSV-Raute im Herzen!

VfB Fallersleben – MTV Isenbüttel 3:2 (0:0). Tore: 0:1 Bartsch (52.), 1:1 D. Bauer (56.), 1:2 Eigentor (68.), 2:2, 3:2 La Pietra (81., 86.).

Auch VfB-Coach Lars Ebeling attestierte seiner Mannschaft im ersten Durchgang einen „Sommerkick“. Das sei „aber vielleicht auch normal am Saisonende“. Isenbüttel hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Fallersleben Keeper Niklas Kloth musste sich mehrfach auszeichnen. „In der zweiten Hälfte war es dann ein offenes Spiel. Es ging hoch und runter“, berichtete Ebeling, der die Chance nutzte, um dem Meister Hillerse zu gratulieren. „Wenn du am Ende oben stehst, dann hast du weniger Fehler als der Zweite gemacht und es somit auch verdient. Wir haben einfach zu viele Punkte liegenlassen.“

SV Reislingen-Neuhaus – TSV Hillerse 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Kemmer (18.), 0:2 Ramme (28.), 0:3 Dentzer (46.), 1:3 Marchese (55.), 1:4 Dentzer (82.).

SV-Spielertrainer Giuseppe Marchese hatte es vor dem Spiel schon angekündigt, dass – wenn der TSV die Meisterschaft in Reislingen perfekt machen sollte – er sie auch verdient habe. Der Treffer zum 1:3 durch Marchese erhielt die Spannung, die aber durch das vierte Tor der Hillerser dann aber auch versiegte.

WSV Wendschott – TSV Hehlingen 4:3 (3:0). Tore: 1:0 Berkhan (9.), 2:0, 3:0 Karft (21., 37.), 3:1 Klingfurt (55.), 3:2 Schubert (72.), 3:3 Tersch (80.), 4:3 Dieck (90.+4).

„Das war das verrückteste und auch beste Fußballspiel, das ich sowohl als Trainer als auch Spieler erlebt habe“, war WSV-Trainer Mohammed Rezzoug kaum zu bremsen vor Euphorie. Den Coach freute es ganz besonders, dass der A-Jugendliche Lionel Karft in seinem ersten Herrenspiel gleich doppelt traf. Groß war die Freude auch über das 4:3 durch Steffen Dieck, der den Ball aus 30 Metern volley über den Torhüter hinweg unter die Latte genagelt hatte.

SV Gr. Oesingen – SV Barnstorf 2:3 (1:1). Tore: 0:1 (39.), 1:1 Menzendorf (46.), 1:2 (53.), 1:3 (75.), 2:3 A. Heers (80.).

Der SVB ist immer für eine Überraschung gut – auch beim starken Aufsteiger aus dem Gifhorner Nordkreis.

1. FC Wolfsburg – SV Gifhorn 0:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Schulz (7., 30., 36., 61.), 0:5 Meyer (71.), 0:6 Topf (80.).

