TSV Sickte steigt ab, Till Eickmeier geht

Der TSV Sickte muss zurück in die Fußball-Nordharzliga. Der Abstieg steht seit Sonntagnachmittag und nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiß Volkmarode auch rechnerisch fest. Eine deftige Klatsche holte sich dagegen der bereits gerettete MTV Salzdahlum ab, der Spitzenreiter FC Türk Gücü Helmstedt auf eigenem Platz mit 0:12 unterlag.

TSV Sickte – SC Rot-Weiß Volkmarode 1:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Thurau (17., 32.), 0:3 Aldag (43.), 1:3 Hans (55.).

Das war’s vorerst mit dem Kapitel Bezirksliga-Fußball in Sickte. Dass die Mannschaft von Trainer Till Eickmeier, der im Winter übernahm, absteigen muss, zeichnete sich seit einigen Wochen immer deutlicher ab. Seit Sonntag, 16.50 Uhr, ist der Abstieg nun amtlich. „Volkmarode hat verdient gewonnen“, konstatierte Sicktes Coach Till Eickmeier, dessen Mannschaft erst in Halbzeit 2 aktiver am Spielgeschehen teilnahm und gegen nun etwas lässigere Gäste durch Lukas Hans noch zur Ergebniskosmetik kam. „Die zweite Halbzeit hat mir deutlich besser gefallen“, sagte Eickmeier, dessen Mannschaft aber nur ein Sieg noch ein kleines Hintertürchen offengehalten hätte.

Für Eickmeier war es das vorletzte Spiel als Trainer des TSV. „Ich gehe, das steht fest“, sagte er nach dem Spiel knapp. „Ich bin zum 1. Januar als Feuerwehrmann geholt worden bis zum Ende der Saison. Mehr war von beiden Seiten nicht geplant.“ Doch als Löschexperte geht Eickmeier nun nicht in die Sickter Fußball-Annalen ein. Er wolle sich nun erst einmal eine Pause vom Fußball nehmen. „Aber das wollte ich auch schon nach dem Ende der vergangenen Saison – und stand dann zum Jahreswechsel plötzlich beim TSV Sickte in der Verantwortung.“

MTV Salzdahlum – FC Türk Gücü Helmstedt 0:12 (0:4). Tore: 0:1 Pflüger (4.), 0:2, 0:3 Tounkara (8., 24.), 0:4 Omarkhiel (39.), 0:5 Tounkara (52.), 0:6 Scheer (Eigentor, 53.), 0:7 Friehe (57.), 0:8 Ghorbani (73.), 0:9 Dieupeu (75.), 0:10 Ghorbani (79.), 0:11 Ada (80.), 0:12 Dieupeu (85.).

Von der ersten bis zur letzten Minute bestimmte Landesliga-Anwärter Türk Gücü das Geschehen im König-Sportpark. Mit zwei frühen Treffern stellte der Favorit die Weichen und präsentierte sich auch im weiteren Spielverlauf stets torhungrig. „Die Art und Weise unseres Zweikampfverhaltens ging gar nicht“, sagte Salzdahlums Trainer Jens Hueske. Die Gegentor-Flut zog sich deshalb durch die gesamte Spielzeit. Hueske: „So ist das halt, wenn man nur mit vier, fünf Leuten verteidigt...“ Für das mangelhafte Salzdahlumer Defensivverhalten waren eher die Köpfe als die Beine verantwortlich, betonte Hueske. „Fit sind die Jungs.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de