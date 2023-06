Sickte/Hötzum belohnt sich für starke Leistung nicht

Sickte. Die SG unterliegt in der Landesliga der Frauen der SVG Göttingen mit 1:3.

Frühe Führung, gute Leistung – und doch hat es nicht zum Erfolg gereicht für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum. In ihrem vorletzten Heimspiel der Saison unterlagen sie dem Tabellenzweiten SVG Göttingen mit 1:3 (1:1).

Gegen das Topteam aus der Universitätsstadt hatten die Sickterinnen den besseren Start erwischt – und Finja Bode ließ die SG mit ihrem Führungstreffer jubeln. „Wir haben in der ersten Halbzeit bärenstark verteidigt und super verschoben. Es war überragend, unser bestes Spiel seit langem“, schwärmte SG-Coach Frank Hannemann von der Leistung seiner Mannschaft. Über den Gegner sagte der Sickter Trainer: „Die waren zwar optisch überlegen, hatten aber in der ersten Halbzeit nicht eine richtige Chance.“

SG Sickte/Hötzum verpasst die erneute Führung vor der Pause

Dass die Göttingerinnen doch zum schnellen Ausgleich kamen, hatten sie den Gastgeberinnen zu verdanken. „Da vertändeln wir leichtfertig den Ball und die können ins leere Tor einschieben“, seufzte Hannemann. Noch vor der Pause hatten die Sickterinnen Chancen, um erneut in Führung zu gehen, scheiterten aber einmal an der SVG-Keeperin und einmal am Pfosten.

In der zweiten Halbzeit kam der Offensivzug der SG nicht mehr ganz ins Rollen. „Aber auch der Gegner hatte nur einen richtig guten Spielzug“, berichtete Hannemann über den Treffer zum 1:2. Beim dritten Gegentor habe die Göttingerin im Abseits gestanden, ist Hannemann überzeugt.

„Der Sieg für SVG geht aber in Ordnung, weil die etwas mehr investiert haben“, sagte der SG-Trainer, der betonte: „Im Vergleich zur 1:12-Niederlage, die sicherlich noch viele meiner Spielerinnen im Hinterkopf hatten, haben wir uns diesmal gut geschlagen. Das war sensationell und eine geschlossene Mannschaftsleistung.“

Der Saisonendspurt geht für die SG bereits am Donnerstag weiter, wenn die Sickterinnen in ihrem letzten Heimspiel den BSC Acosta empfangen.

Tore: 1:0 F. Bode (11.), 1:1, 1:2, 1:3 Deuscher (16., 65., 89.)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de