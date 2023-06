Roklum-Winnigstedt rettet sich, Fümmelse zittert weiter

So kampfbetont wie hier zwischen Roklums Dennis Hintz (links) und dem Fümmelser Kerim-Cedric Charfi ging es in dem Abstiegsduell über die gesamte Spielzeit zu.

Fußball verkehrt in Roklum: Das Abstiegsduell in der Bezirksliga 3 zwischen der SG Roklum/Winnigstedt und dem SV Fümmelse gewannen die Gastgeber zwar mit 4:2 (3:1) – angenehmer Nebeneffekt für die SG ist, dass sie sich dadurch den Klassenerhalt sicherte –, doch das Ergebnis trügt. Das um zwei Tore bessere Team waren die Platzherren keinesfalls.

Das sah ganz offensichtlich auch Roklums Spielertrainer Pascal Krafft so, der unmittelbar nach dem Schlusspfiff – das Trikot am ausgestreckten Arm baumelnd – mit grimmiger Mine in die Kabine stapfte. Erst Minuten später war Krafft ansprechbar und klärte über seinen „Abgang“ auf: „Ich war überhaupt nicht zufrieden mit unserem Spiel. Wir haben hier mit drei Spitzen gespielt, wollten Fümmelse locken, um dann hinter deren Kette zu kommen. Aber das haben wir so gar nicht gezeigt.“ Dass unter dem Strich am Ende der Klassenerhalt stand, war, so Krafft knapp, „okay. Aber es war ein glücklicher Sieg.“

Sein Fümmelser Trainerkollege Daniel Gustedt schüttelte nach dem Schlusspfiff heftig den Kopf. Er wollte damit sein Unverständnis über die Defensivschnitzer seiner Mannschaft zum Ausdruck bringen. „Die Roklumer haben uns mit einfachsten fußballerischen Mitteln geschlagen“, sagte Gustedt, dessen Mannschaft optimal in die Partie gestartet war. Erster Angriff, Foulspiel im Strafraum, Elfmeter für den SV: Marvin Tetzel verwandelte eiskalt zum 1:0 (2. Minute).

Roklums Kai Eggers trifft in seinem letzten Heimspiel für die SG

Das war’s jedoch für lange Zeit mit der Fümmelser Herrlichkeit. Die Gäste legten nicht nach, gingen nicht mehr drauf, sondern zogen sich zurück – und wurden prompt bestraft: Andre Schlinger netzte zum 1:1 ein (12.). Krafft per Kopf nach Flanke von Leon Grabowski legte das 2:1 nach (22.), ehe auch die Fußball-Romantiker auf ihre Kosten kamen. Kai-Niclas Eggers traf zum 3:1 (45+2). Und das in seinem letzten Heimspiel für die SG. Der Routinier zieht sich nach 18 Jahren und 342 Spielen für die „Erste“ zurück. Mit einem überdimensionalen Transparent und Böllern wurde er schon vor dem Spiel gebührend von den Fans gefeiert.

Tetzels zweites Elfmetertor (47.) und schließlich Domenik Schulzes seltener Kopfballtreffer zum 4:2 (58.) machten den Endstand früh fix. Fümmelse rannte zwar an, doch die Roklumer „Mentalitätsmonster“ warfen sich in jeden Ball. Dass Robin Thun (Verdacht auf Armbruch) früh runter musste, trübte die Freude der Roklumer ein wenig. Thun kam in der Halbzeit mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Tore: 0:1 Tetzel (2., Elfmeter), 1:1 Schlinger (12.), 2:1 Krafft (22.), 3:1 Eggers (45.+2), 3:2 Tetzel (47., Elfmeter), 4:2 Schulze (58.).

