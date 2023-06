U13-Kicker des VfB Fallersleben überzeugen international

Wolfsburg. Die Mannschaft kassiert beim Cordial-Cup in Österreich in acht Spielen nur ein Gegentor und macht so manchem Favoriten das Leben schwer

Die U13 des VfB Fallersleben trat bei einem internationalen Fußballturnier in Österreich an.

Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder RB Salzburg – die Liste der Top-Vereine, die über Pfingsten beim Cordial-Cup in Tirol aufliefen, ließe sich noch beliebig verlängern. Als klarer Außenseiter traten die U13-Fußballer des VfB Fallersleben bei einem der größten internationalen Jugendturniere Europas an. Doch die Junglöwen machten so manchem Favoriten das Leben schwer.

In acht Turnierspielen kassierte das Team der Trainer Niklas Bodmann und Tim Forche nur ein Gegentor. Lediglich der spätere Finalist 1860 München konnte den starken Torwart Michel Bodmann überwinden und dem VfB Fallersleben die einzige Niederlage zufügen. Der U13-Nachwuchs des Münchner Drittligisten verlor am Pfingstsonntag das Endspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2. Bei den U15 setzte sich die RB Fußball-Akademie mit 2:0 gegen Bayern München durch. In der Altersklasse U11 siegte Eintracht Frankfurt mit 2:1 gegen Austria Wien. Die Finals in St. Johann wurden vom Sender DAZN live übertragen.

VfB-Tross reist mit 52 Personen von Fallersleben nach Österreich

„Unsere Jungs haben eine richtig tolle Leistung gezeigt. Sie hatten viel Spaß. Es gab viele schöne Momente, die jeder einzelne Spieler und wir als Team erlebt haben“, sagte Trainer Niklas Bodmann. Mit 52 Personen, davon 21 Spieler, war der VfB-Tross nach Österreich gereist. In der Vorrunde am Pfingstsamstag trennten sich die Fallersleber nach 20 Spielminuten jeweils 0:0 vom FC Augsburg, BSC Old Boys Basel und der U13-Auswahl des Tiroler Fußball-Verbands. Gegen den FC Weingarten gab es einen 3:0-Sieg und gegen 1860 München ein 0:1.

Eltern und Geschwister feiern VfB-Kicker mit La-Ola-Welle

Als Tabellenfünfter zogen die Fallersleber in die K.o.-Runde ein. Hier setzte sich der VfB zweimal im Elfmeterschießen durch: zunächst mit 2:1 gegen den FC Solothurn (Schweiz) und dann mit 2:0 gegen das Team Südostschweiz. Gegen NK Radomlje (Slowenien) gab es einen 3:0-Erfolg für die Junglöwen, die sich nach jedem Sieg von den mitgereisten Eltern und Geschwistern mit einer La-Ola-Welle feiern ließen. Der 33. Platz von 48 Mannschaften war da nur eine Randnotiz.

