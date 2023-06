Niklas Kühle wechselt vom MTV Wolfenbüttel nach Schöningen

Wolfenbüttel. Der 29-jährige Außenbahnspieler schließt sich nach mehr als 180 Spielen für den Meesche-Klub dem ambitionierten Oberligisten FSV Schöningen an.

Nach acht Jahren verlässt Niklas Kühle den Fußball-Landesligisten MTV Wolfenbüttel. Den 29-Jährigen zieht es zum Oberligisten FSV Schöningen, der ihn nun offiziell vorgestellt hat. Die FSV hatte ihre erste Spielzeit in der Oberliga auf einem sensationellen fünften Platz abgeschlossen.

Kühle, der nach Stationen beim BV Germania Wolfenbüttel und SV Halchter im Sommer 2015 zum MTV gekommen war, bestritt für den Meesche-Klub über 180 Spiele und erzielte mehr als 70 Tore. „Seine Tore, aber auch der Mensch Niklas Kühle werden uns fehlen“, wird MTV-Teammanager Lars Pape in einer Mitteilung zitiert.

Kühle, der im linken offensiven Mittelfeld beziehungsweise auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommt, hat nun seine zuvor bereits mündlich getätigte Zusage mit der Vertragsunterschrift bekräftigt. In der Jugend hatte er noch auf verschiedenen Positionen gespielt, bis ihn sein damaliger Trainer bei Germania Wolfenbüttel in seinem ersten Jahr im Herrenfußball als Linksaußen einsetzte. „Die Position hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin, obwohl ich auch andere Positionen spielen kann“, erzählt Kühle.

Als er vor einiger Zeit vom Interesse der Schöninger hörte, „war ich sofort hellhörig“, sagt der 29-Jährige. „Zumal die FSV ein Oberligist ist, der nicht nur gegen den Abstieg spielen wird, sondern ganz oben mitmischen will.“ FSV-Coach Bastian Breves freut sich darüber, den Offensivmann in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen. „Da wir in Zukunft mit zwei boxorientierten Stürmern agieren werden, bekommen wir mit Niklas Kühle mehr frischen Wind über die Außenbahnen. Er bringt hohes Tempo und eine außergewöhnlich gute Ballbehandlung mit.“

jk/hjt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de