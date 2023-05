Lupo Martini trifft in der Relegation auf den Bremer SV

Eigentlich hätte es am vergangenen Samstag Klarheit darüber geben sollen, mit wem sich Lupo Martini Wolfsburg am Mittwoch (18.30 Uhr) vor heimischem Publikum im Hinspiel um einen Startplatz in der Fußball-Regionalliga duellieren wird. Die Entscheidung darüber wurde aber erst am Montagabend am „Grünen Tisch“ gefällt.

In der Regionalliga-Partie zwischen dem Bremer SV und Teutonia Ottensen soll es nach Anklage der Teutonia von einem Bremer Spieler ausgehend zu einem rassistschen Vorfall gekommen sein. Die Hamburger verließen daraufhin das Spielfeld. Die Partie wurde aufgrund dessen abgebrochen.

Nun musste das Sportgericht schnellstmöglich entscheiden, wie dieses Spiel gewertet wird. Das Urteil: 5:0-Sieg für den Bremer SV. Die Konsequenz: Der BSV tritt gegen Lupo ab Mittwoch in der Relegation an. Die U23 des Bundesligisten SV Werder Bremen steigt direkt in die Oberliga ab. Bei einer Entscheidung gegen den Bremer SV, wäre die Werder-Reserve Lupos Relegationsgegner gewesen.

Das Sportgericht teilte bezüglich seiner Entscheidung mit, dass der Vorfall nicht geklärt werden konnte. Weder der Schiedsrichter noch die beiden Assistenten hätten eine der vorgeworfenen Äußerungen gegen den Ottenser Spieler vernommen. Der Bremer SV hatte die Vorwürfe in einer Stellungnahme zuvor zurückgewiesen.

