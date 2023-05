Wahrenholzer Wille toppt Wolfenbütteler Spielstärke

Bild mit Symbolcharakter: Die Wahrenholzer (in Gelb) warfen sich in jeden Schuss in jede Flanke des MTV Wolfenbüttel (in Blau).

Wolfenbütteler Tristesse und Wahrenholzer Jubel-Traube: Der MTV Wolfenbüttel musste sich am Montagnachmittag dem Aufsteiger VfL Wahrenholz mit 2:3 (2:1) beugen. Die Wahrenholzer sicherten sich durch diesen Erfolg den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga und wird somit auch im nächsten Jahr in der Lessingstadt ein Stelldichein geben. Das soll dann aber anders enden als in diesem Jahr. Das erhofft oder – besser gesagt – verlangt der Wolfenbütteler Trainer Deniz Dogan.

„Wir waren in vielen Situationen zu schläfrig. Es war viel zu einfach, wie wir die Tore bekommen haben“, ärgerte sich Dogan. Sein Team habe zwar die „deutlich bessere Spielanlage gehabt“, aber Wahrenholz „wollte unbedingt und hat alles reingehauen“. Die Genese der Gegentore, sie war im Grunde identisch: ein langer Ball über Wolfenbüttels rechte Abwehrseite – und schon wurde es gefährlich.

„Einfache lange Bälle“

Die Position des Rechtsverteidigers ist schon seit Wochen vakant und die Problemzone bei den Lessingstädtern. Es nur an einer Position und somit an einem Spieler festzumachen, wäre indes auch nicht fair. Denn „das waren einfache lange Bälle. Ich kann mir das nur so erklären, dass einige nicht mehr mit 100 Prozent bei der Sache sind.“

Dogan war sehr verärgert. Daran hätte wohl auch der mögliche Ausgleich in der Nachspielzeit nichts mehr geändert. Aber die Wahrenholzer klärten so oder so auf der Linie, indem sich ein Spieler noch in den Schuss warf. Eine Szene mit Symbolcharakter.

Dogan will Zweiter werden

Auf der einen Seite das Wahrenholzer Team, das mit aller Macht den Klassenerhalt schaffen will; auf der anderen Seite Wolfenbüttel, für das es letztlich um nichts mehr geht. Doch Ex-Profi Dogan hat noch Ziele in dieser Spielzeit. „Wir wollen auf jeden Fall Zweiter werden. Und im nächsten Jahr nehmen wir mit ein paar neuen Gesichtern einen neuen Anlauf.“ Mit dem Verlauf der aktuellen Spielzeit und der Entwicklung sei der Trainer „sehr zufrieden, aber am Ende muss auch etwas dabei herauskommen. Es ist zu einfach, gegen uns Tore zu schießen.“

MTV: Güven – Halimi, Linek, Diana, Stöver – Grosonja (46. Hussein), Göwecke – Patz, Klöppelt, Suckel (57. Abou-Raya) – Queißer.

Tore: 0:1 (11.), 1:1 Queißer (14.), 2:1 Klöppelt (19.), 2:2 (48.), 2:3 (64.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de