Ohne Sechs: SG Sickte/Hötzum geht beim 1:6 die Puste aus

Die SG um Kapitänin Sarah Bost (links) trat ersatzgeschwächt an und war beim 1:6 gegen die FT Braunschweig chancenlos.

Ohne sechs Stammspielerinnen, allesamt Kandidatinnen für die Startelf, traten die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum gegen die Freien Turner Braunschweig an – und waren bei ihrer 1:6 (1:2)-Heimniederlage letztlich chancenlos gegen das Team aus dem Prinzenpark.

„Uns war klar, dass es so böse enden könnte“, sagte SG-Coach Frank Hannemann. Die sechs Gegentreffer waren für seinen Geschmack indes zu viele. „So viel schlechter waren wir nicht“, konstatierte Hannemann. „Nach der 1:0-Führung der Turnerinnen hatten wir zwei hochkarätige Torchancen. Das Spiel kann sich vor der Pause anders entwickeln.“ Stattdessen verdoppelten die Gäste ihren Vorsprung auf 2:0 (28. Minute). Die SG kam zwar noch zum Anschlusstreffer durch Ines Baußmann (34.), doch damit hatten die Gastgeberinnen ihr Pulver verschossen.

In der zweiten Hälfte diktierten die Braunschweigerinnen das Geschehen, sie hatten den Ball, das Tempo und somit den Gegner im Griff. Die Gastgeberinnen wehrten sich zwar nach Kräften, doch ihnen fehlten die spielerischen Mittel, um die Turner-Defensive in Verlegenheiten zu stürzen. „Irgendwann hatten wir kräftemäßig nichts mehr zuzusetzen“, sagte Hannemann. „Wir waren platt, während die Turnerinnen es am Ende gut ausgespielt haben. Das müssen wir neidlos anerkennen.“

Tore: 0:1 Schröder (17.), 0:2 Dahler (28.), 1:2 Baußmann (34.), 1:3 Völker (59.), 1:4 Wilkens (60.), 1:5 Duchstein (87.), 1:6 Völker (88.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de