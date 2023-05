4:0 – gelungener Heimabschluss für die Wendesserinnen

Wendessen. Der SVW gewinnt gegen Hildesheim und hat Platz 5 in der Endabrechnung sicher.

Ein gelungener Heimspielabschluss für den SV Wendessen: In ihrer vorletzten Partie der Oberliga-Saison gewannen die Fußballerinnen gegen den PSV Grün-Weiß Hildesheim souverän mit 4:0 (1:0).

Trotz angezogener Handbremse gehen die Wendesserinnen mit 1:0 in die Pause

Viele Zuschauer am Sportplatz an der Leipziger Allee, bestes Wetter, die Gastgeberinnen noch dazu erstmals in ihren neuen Heimtrikots: „Wir wollten unbedingt ein gutes Spiel abliefern – und das ist uns gelungen. Es war ein rundum gelungener Sonntag“, freute sich der Trainer der Wendesserinnen, Marcel Döring.

Seine Mannschaft habe zwar in der ersten Halbzeit noch mit „angezogener Handbremse gespielt“, so Döring, doch auf seine Torjägerin Finja Heidrich war Verlass. Gute zehn Minuten vor dem Pausenpfiff brachte sie den SVW in Führung.

Der schönste Treffer des Tages gelingt Denise Böndel per Volley

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine Schippe draufgelegt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Döring. Die Wendesser Defensive stand über 90 Minuten – Hildesheim hatte nicht eine nennenswerte Torchance. Auf der anderen Seite erzielte erst Emily Bölsing das 2:0 und dann Denise Böndel einen sehenswerten Treffer – mit dem Rücken zum Tor, volley in den Winkel.

Auch Lena Bleich belohnte sich. Wie schon vor einer Woche gegen Hannover 96 II bewies sie auch diesmal ihre Joker-Qualitäten und erzielte nach ihrer Einwechslung das 4:0. „Sie hat unserem Spiel noch mal richtig gut getan“, berichtete Döring.

„Mit Platz 5 sind wir absolut zufrieden. Wir haben als Aufsteiger eine super Saison gespielt“, lautete die erste Bilanz des Trainers. Allerdings steht für die Wendesserinnen noch das Nachholspiel beim TSV Limmer am kommenden Donnerstag (19 Uhr) aus. Theoretisch könnte der SVW sogar noch auf Platz 4 klettern.

Tore: 1:0 Heidrich (34.), 2:0 Bölsing (53.), 3:0 Böndel (65.), 4:0 Bleich (77.).

