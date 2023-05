Fußball-Landesliga Herrscht am Sonntag bei Germania Gewissheit in der Abstiegsfrage?

Für die Germanen um Viktor Losing (rechts, hier im Stadtderby gegen Hadi Abou-Raya vom MTV) kann es am Sonntag in Sachen Abstieg Gewissheit geben.

Wolfenbüttel. Für den in der Rückrunde so defensivschwachen MTV Wolfenbüttel steht derweil in Lengede Platz 2 auf dem Spiel.