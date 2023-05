160 Sportlerinnen und Sportler bei Mai-Premiere dabei

Eine rundum gelungene Jubiläumsveranstaltung – so fällt das Fazit des Lindener SV zu seinem 25. LSV-Triathlon aus. „Das Wetter war uns hold. Es gab sehr viele positive Rückmeldungen von allen Beteiligten“, berichtete LSV-Triathlonabteilungsleiter Christoph Gaumert. Am Vortag habe es noch zahlreiche Nachmeldungen gegeben, so dass insgesamt 160 Sportler auf die Strecke gingen.

Als erster Teilnehmer sprang der LSV-Triathlet Christian Olle als Schwimmer seiner Firmenstaffel ins Becken im Stadtbad Okeraue. Ansonsten trat der LSV sportlich kaum in Erscheinung – fast alle Mitglieder der Triathlonabteilung waren im Orga-Team eingespannt. Die Lessingstädter Fahne hielten daher vor allem die Sportler des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 hoch. Melanie Schulz etwa wurde Gesamt-16. und Friederike Wetzorke (Gesamt-21.) wurde Zweite in der Altersklasse W65. Jens Tiedeken kam in der Männerkonkurrenz auf Platz 8 und holte damit den AK-Sieg in der M55. Dort wurde Vereinskollege Karsten Plehn Zweiter, was Guido Pelz in der M50 ebenfalls gelang. WSV-Sportler Kerim Charfi kam als Gesamt-23. ins Ziel (Platz 3 in der M25).

Besonders stark im Feld vertreten war der VfB Fallersleben. „Wir hatten uns schon gefragt, ob die bei uns ihre Vereinsmeisterschaft austragen“, sagte Gaumert lachend. Ein internes Rennen lieferte sich auch die Firma Alphacool aus Braunschweig, die die beiden ersten Plätze in der Firmenstaffel-Wertung unter sich ausmachte.

Nach dem Sprinttriathlon inklusive der Staffeln stand zudem inzwischen zum sechsten Mal der Ententeichlauf über 500 und 1000 Meter für Kinder auf dem Programm. Der LSV hatte sich für seinen Jubiläumstriathlon erstmals dazu entschieden, die Veranstaltung aus dem Frühherbst in den Mai zu verlegen.

„Da wir das Stadtbad nutzen können, sind wir nicht auf hohe Wassertemperaturen draußen angewiesen. Wir werden zu dem Termin noch in Ruhe Bilanz ziehen, aber auch für diese Entscheidung haben wir viel positives Feedback erhalten. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch künftig auf diesen frühen Termin im Jahr gehen werden“, kommentierte Gaumert.

