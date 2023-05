Derbysieger MTV lässt beim 3:0 viele Chancen aus

Zwei Wolfenbütteler Stadtderbys standen in den Jugendfußball-Landesligen an, bevor sich am Mittwoch die Herrenmannschaften des MTV und des BV Germania duellieren werden. Bei den A-Junioren setzte sich der MTV durch, in der C-Jugend endete das Derby unentschieden.

A-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – BV Germania Wolfenbüttel 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Kartal (21., 31.), 3:0 Hahn (76.).

„Wir waren von Minute 1 bis Minute 90 die bessere Mannschaft“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Wir haben relativ wenig Torchancen zugelassen.“ Ein kleiner Kritikpunkt, so Pfitzner: „Von der 10. Minute an hatten wir eine starke halbe Stunde, in der wir das dritte, vierte und fünfte Tor hätten nachlegen müssen. Leider hat uns vor dem Tor die Zielstrebigkeit gefehlt.“

In der zweiten Halbzeit sei es „nur noch Verwaltungsarbeit“ gewesen, sagte Pfitzner. „Meine Jungs hatten zwei Aufträge: Sie sollten die erste Halbzeit gewinnen, und sie sollten auch die zweite Halbzeit gewinnen und die Null halten. Das hat funktioniert. Was mich störte, war unsere mangelhafte Chancenverwertung.“

Dem MTV-Coach geht es darum, das Torverhältnis zu verbessern. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lupo Martini Wolfsburg kann am Ende jeder Treffer zählen und über den Aufstieg in die Niedersachsenliga entscheiden. Für die Wolfenbütteler geht es am Himmelfahrts-Donnerstag im Bezirkspokal-Halbfinale weiter: Um 11 Uhr treten die Meesche-Kicker bei der JFV 37 Göttingen an.

B-Jugend, Landesliga

Eintracht Northeim – BV Germania Wolfenbüttel 5:0-Wertung. Der bereits als Absteiger feststehende BV Germania ist in Northeim nicht angetreten.

C-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – BV Germania Wolfenbüttel 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Ndure (2.), 1:1 Rabsch (44.). Besonderes: Rote Karte Germania (70.).

Germania machte mit dem ersten Torschuss das 1:0. „Da sind wir noch nicht richtig da gewesen“, konstatierte MTV-Trainer Bert König. „Was meine Mannschaft anschließend abgeliefert hat, war sehr, sehr gut. Wir haben in der ersten Halbzeit sowohl läuferisch als auch fußballerisch überzeugt.“ Der Ausgleich seiner Elf sei „völlig verdient“ gefallen, so König weiter.

In der zweiten Halbzeit habe der MTV das Geschehen diktiert, berichtete Germanias Trainer Kenneth Fahlbusch. „Sie waren griffiger und energischer“, so Fahlbusch. In der Schlussviertelstunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Germania schoss einen Elfmeter neben das Tor. Doch auch der MTV besaß Hochkaräter: Nando Rabsch traf den Pfosten, Joris Pattberg nagelte den Ball gegen den Querbalken. „Vor dem Spiel hätte ich ein 1:1 unterschrieben, im Nachgang muss ich sagen, dass wir spielerisch etwas besser waren“ , sagte MTV-Coach König. „Das 1:1 war für uns fast ein bisschen glücklich“, konstatierte Germanias Trainer Fahlbusch.

