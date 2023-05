Wolfenbüttel. In der Fußball-Nordharzliga trennen sich die beiden Abstiegskandidaten Bohrstadt und Destedt torlos.

Fußball-Nordharzliga SVK kassiert in Überzahl drei Tore

Die Talfahrt der SG Bohrstadt in der Fußball-Nordharzliga 2 geht weiter. Die 1:6-Niederlage gegen den Tabellenzweiten Remlingen/Denkte kam jedoch nicht überraschend. Der abstiegsgefährdete TSV Destedt unterlag bei der SG Achim/Börßum/Hornburg mit 1:2. In Staffel 1 kam der TSV Gielde nicht über ein 3:3 gegen den TSV Wildemann hinaus. Viktoria Thiede trat indes zum Heimspiel gegen Schandelah-Gardessen nicht an, die Partie wurde mit 0:5 gewertet.

Staffel 1

TSV Gielde – TSV Wildemann 3:3 (1:0). Tore: 1:0, 2:2 Püriyan (44., 74.), 1:1 (54.), 1:2 (62.), 2:3 (88.), 3:3 Kuchenbäcker (90.+3).

„Wir haben zehn Minuten sehr gut gespielt und hatten drei gute Gelegenheiten. Doch dann haben wir das Spielen eingestellt, besonders die Passquote war schwach“, sagte Gieldes Trainer Reinhard Lossau. Die Gäste verschossen zudem einen Strafstoß (78.).

Staffel 2

SG Bohrstadt – SG Remlingen/Denkte 1:6 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Klußmann (11., 32.), 0:3 Münzebrock (53.), 0:4 Kraft (56.), 0:5, 0:6 Reinboth (67., 71.), 1:6 Sonntag (80.).

„Für uns war einfach nichts drin. Spiele gegen Spitzenmannschaften sind für uns als Aufsteiger auch kein Maßstab“, erklärte Bohrstadts Spielertrainer Jan Bracke. „Wir müssen die noch nötigen sechs Punkte woanders holen.“

FSV Fuhsetal – SV GA Gebhardshagen 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Voss (10.), 1:1 (15.), 2:1 Kaschner (16.), 3:1 Behre (20.), 3:2 (80.).

Fuhsetals Trainer Dennis Kleinert berichtete von einer „sehr starken ersten Hälfte“ seiner Mannschaft. „Wir haben den Gegner früh angelaufen und zu Fehlern gezwungen, unsere frühem Tore waren verdient. Wir haben es lediglich verpasst, den Sack nach der Pause zuzumachen. Deshalb wurde es kurz vor Schluss noch einmal spannend“, sagte der Coach.

SV Wendessen – TuS Cremlingen 4:1 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Fakhreldine (7., 29.), 3:0 Wicht (35.), 3:1 Hügel (42.), 4:1 Kerler (49.).

Spielertrainer Pascal Gos berichtete von einem einseitigen Spiel. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, von Cremlingen kam nicht viel. Die haben mit ihrer einzigen Chance ihr Tor gemacht“, berichtete der zufriedene SVW-Coach. Das Positive habe überwogen. „Wir machen das taktisch von Spiel zu Spiel immer besser“, bescheinigte Gos seiner Mannschaft Fortschritte.

SG Achim/Börßum/Hornburg – TSV Destedt 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Klante (14.), 1:1 Seifried (22.), 2:1 Biehl (47.).

„Wir haben zwar verdient gewonnen, doch es war ein hartes Stück Arbeit“, konstatierte SG-Trainer Bilal Kötüz. Die Destedter warfen kämpferisch alles rein, wurden aber nicht belohnt für ihren Aufwand. „Der Platz war schwer bespielbar, das kam den Destedtern entgegen“, sagte Kötüz.

KSV Vahdet Salzgitter – SV Kissenbrück 5:3 (1:1). Tore: 0:1, 1:3 Bomba (7., 54.), 1:1 (39.), 1:2 Frost (53.), 2:3 (55.), 3:3 (75.), 4:3 (80.), 5:3 (90.+1).

Es war ein gebrauchter Tag für die Kissenbrücker, die es nicht schafften, eine komfortable 3:1-Führung gegen einen Gegner, der ab der 66. Minute nach einer roten Karte in Unterzahl spielte, über die Zeit zu bringen. Die Hausherren trafen in der Schlussviertelstunde dreifach und gewannen.

