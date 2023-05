Lupo Martini spielt nur remis, Spelle aber auch

Der Titelkampf in der Fußball-Oberliga ist noch nicht entschieden: Der Tabellenzweite Lupo Martini Wolfsburg kam am Samstag beim Rotenburger SV nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, aber auch der Primus Spelle-Venhaus holte nur einen Zähler und vergab am Sonntag den Matchball. Die Meisterkrönung ist somit auf den letzten Spieltag vertagt.

Dass es in Rotenburg kein Selbstläufer wird, war von vornherein klar. Dass es ungleich schwerer wird, wenn man früh in Rückstand gerät, war auch bewusst. Dennoch kassierten die Wolfsburger bereits in der dritten Minute nach einem langen Einwurf das 0:1. Es war ein Wirkungstreffer, denn Lupo leistete sich ungewöhnlich viele Ungenauigkeiten, wie Coach Giampiero Buonocore bemängelte.

Der Ausgleichstreffer durch Mittelfeldmann Rocco Tuccio (33.) resultierte laut Buonocore „aus einem schönen Spielzug“. Sonst blieb vieles eher Stückwerk. „Wir waren zu langsam im Spielaufbau. So konnte Rotenburg immer wieder in die Ordnung zurückfinden und Lupo das Leben schwer machen – sehr schwer sogar, denn es hätten auch ein oder zwei Gegentore mehr fallen können. Lupo-Keeper Marius Sauß bewahrte sein Team aber davor. Buonocore: „Er hat uns im Spiel gehalten.“ Maxim Safronow hätte sogar den Lucky Punch setzen können, aber er jagte den Ball aus fünf Metern über den Kasten.

So kommt es am letzten Spieltag zum großen Showdown. Lupo muss dabei nicht nur drei Punkte holen, sondern bestenfalls auch sechs Tore auf den Spitzenreiter Spelle-Venhaus gutmachen, der es am nächsten Sonntag wie Lupo (Papenburg) mit einem Kellerkind (FT Braunschweig) zu tun bekommt. Lupo braucht also Schützenhilfe und ein Schützenfest – und zwar nicht nur im benachbarten Allerpark, sondern auch im Lupo Stadio ...

Lupo: Sauß – Erdmann (85. Cimino), Dubiel, Schlothauer, Ebot-Etchi – Tortora – Degirmenci (77. de Gaetani), Tuccio (61. Chamorro), Safronow, Rizzo (61. Grimaldi) – Hallmann (61. Salifou Moussa).

Tore:1:0 Köhler (3.), 1:1 Tuccio (33.).

