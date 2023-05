Fußball-Landesliga Frust beim BV Germania – Wolfenbütteler verlieren in Hainberg

Es sieht immer düsterer aus für den BV Germania Wolfenbüttel im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Die Niederlagenserie der Mannschaft hält an, auch bei Schlusslicht und Absteiger SC Hainberg setzte es am Sonntagnachmittag eine 1:3 (1:0)-Niederlage. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt inzwischen neun Punkte bei nur noch vier verbleibenden Partien. Und die nächste Partie ist ausgerechnet das Stadtderby am Mittwoch (19 Uhr) im Meesche-Sportpark gegen den MTV.

„Es ist sehr frustrierend“, sagte BVG-Trainer Habil Turhan unmittelbar nach der Hainberg-Schlappe. Die Germanen hatten sich bei den Göttingern viel vorgenommen, kamen auch gut ins Spiel und gingen früh durch Lando Baerwolf in Führung (12. Minute), doch wirklich schwungvoll und inspiriert war der Auftritt der Mannschaft nicht.

Nachdem die Blau-Gelben es fertiggebracht hatten, den Ball aus fünf Metern gegen die Latte des verwaisten Hainberger Gehäuses zu zimmern (25.), witterten die Gastgeber plötzlich ihre Chance. „Die Hainberger wurden aktiver, weil wir sie zurück ins Spiel geholt haben“, sagte Turhan. „Bis dahin hatten wir eigentlich alles im Griff.“

Aktiv blieben die Platzherren auch nach dem Seitenwechsel. Und sie bekamen Unterstützung durch die Wolfenbütteler beim Toreschießen. Maurice Marx spielte Hainbergs Marcel Könen einen Katastrophenpass direkt in die Füße. Der SC-Akteur bedankte sich artig und schob zum 1:1 ein (55.). Die Reaktion der Wolfenbütteler? Es gab keine! „Man konnte bei uns kein Aufbäumen erkennen, von keinem“, ärgerte sich Turhan. Fast folgerichtig legten die Gastgeber gegen einen immer mutloseren Gegner zum 2:1 und 3:1 nach.

Turhan hatte diese Niederlage komplett die Stimmung verhagelt. „Jeder muss sich die Frage stellen, ob er genug für die Landesliga getan hat. Vor allem im körperlichen Bereich haben bei uns einige Leute Defizite. Die Gegner machen uns Woche für Woche vor, dass sie uns läuferisch und kämpferisch überlegen sind.“

BV Germania: Brettschneider – Przondziono (73. Sabani), Losing, Winkler, J. Feder – Marx (60. Golkowski), Madsack, Himmstedt (63. Dogan), M. Feder – Fongang (46. Kajolli), Baerwolf.

Tore: 0:1 Baerwolf (12.), 1:1 Könen (55.), 2:1 N’Kone Taboure (70.), 3:1 Gariseb (72.).

