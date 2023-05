Jugendbasketball Wolfenbütteler greifen in Bonn nach dem „Pott“

Dass sie als Außenseiter die Favoriten ausschalten können, haben Keno Hoffmann (am Ball) und die Wolfenbütteler U16-Basketballer bereits bei der „Norddeutschen“ (hier gegen Alba Berlin) bewiesen.

Wolfenbüttel. Gelingt der große Wurf? Die U16-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel treten am Wochenende beim Final-4-Turnier um den DBB-Jugendpokal in Bonn an.