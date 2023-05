21. Spiel, 21. Sieg – Schandelah gewinnt auch das Topspiel

Die Schandelaher (in Rot, von links Lars Ebeling und Matthias Jeschke) gewannen das Topspiel und steuern ungebremst auf die Staffelmeisterschaft zu.

21. Sieg im 21. Saisonspiel: Der MTV Schandelah-Gardessen bleibt in der Fußball-Nordharzliga 2 das Maß der Dinge. Das Team von Trainer Marco Heidemann feierte im Nachholspiel bei Verfolger SG Remlingen/Denkte einen 3:2-Erfolg und steuert schnurstracks auf den Bezirksliga-Aufstieg zu. Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlebte unterdessen die SG Bohrstadt.

SG Remlingen/Denkte – MTV Schandelah-Gardessen 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Kuntze (5.), 1:1 Saikowski (8.), 2:1 Reinboth (46.), 2:2 Köhler (50.), 2:3 Petzold (52./Elfmeter).

„Das war ein echtes Spitzenspiel“, unterstrich SG-Trainer Sascha Kallmeyer. Emotionen, knackige Zweikämpfe, zahlreiche Torchancen, viele Nickeligkeiten, fußballerische Highlights – das Duell des Zweiten gegen den Ersten bot alles, „die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen“, sagte Kallmeyer. „Wir als Mannschaft kamen dagegen zu kurz."

Besonders ärgerlich aus Sicht der Gastgeber: Schandelahs Siegtreffer fiel vom Punkt aus. „Den Elfmeter musste man nicht geben“, urteilte Kallmeyer. „Mein Spieler sagte, dass er zuerst den Ball getroffen habe.“ Sei’s drum: Christopher Petzold ließ sich die Chance nicht nehmen, traf in der turbulenten Startphase der zweiten Halbzeit zum 3:2 (52. Minute). „Ein Unentschieden“, so Kallmeyer, „wäre das gerechte Ergebnis gewesen.“ Schandelah-Gardessen sei aus seiner Sicht „der glückliche Sieger“, sagte Kallmeyer. Aber: „Glückwunsch nach Schandelah. So sportlich muss man sein.“

SG Bohrstadt – FSV Fuhsetal 2:7 (2:3). Tore: 1:0 Bornecke (2.), 1:1 Kaschner (15.), 1:2, 1:3 Behre (27., 40.), 2:3 Alpert (45.+1), 2:4, 2:5 Kaschner (51., 79.), 2:6 Stern (89.), 2:7 Kaschner (90.+3).

Bohrstadt-Trainer Jan Bracke nahm kein Blatt vor den Mund. „Das war unsere schlechteste Leistung, seit ich den Posten in Dorstadt vor vier Jahren übernommen habe.“ Den Auftritt seiner Elf nach dem Seitenwechsel kommentierte Bracke knapp: „Das war ein Totalausfall auf ganzer Linie. Ich beziehe mich als Trainer mit ein, denn ich habe mir taktische Fehler geleistet“, sagte der Spielertrainer, der das Geschehen dieses Mal von der Seitenlinie beobachtete.

Fuhsetals Trainer Dennis Kleinert lobte sein zuvor fünfmal erfolgloses Team. „Nach dem frühen 0:1-Rückstand hat bei einigen Jungs das Kopfkino eingesetzt, aber sie haben es schnell wieder ausgeschaltet.“ Bohrstadt habe zwar „alles reingehauen“, so Kleinert, „aber wir haben sehr gut gekontert“. Vor allem in Halbzeit 2 habe seine Mannschaft „vorne ordentlich gewirbelt“.

KSV Vahdet Salzgitter II – TuS Cremlingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Suel (18.), 2:0 Maras (85.).

Cremlingens Trainer Fabian Oeft war enttäuscht: „Wir haben dem Gegner zu viele Räume gegeben und der hat uns viel laufen lassen.“ Erst in der zweiten Halbzeit sei seine Mannschaft besser ins Spiel gekommen, habe aber kein Kapital aus ihren Offensivaktionen schlagen können. Ein später Vahdet-Konter sorgte für den TuS-Knock-Out, „gemessen an den Chancen war Vahdets Sieg am Ende verdient“, konstatierte Oeft.

