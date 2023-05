3:2 – Can Degirmenci erlöst Lupo Martini

Es war ein hartes Stück Arbeit, es war das erwartet harte Stück Arbeit – doch Lupo Martini Wolfsburg hat es erfolgreich bewältigt. Mit 3:2 (1:1) bezwang der Tabellenzweite der Fußball-Oberliga vor heimischem Publikum – trotz zweimaligen Rückstandes – den SV Ramlingen-Ehlershausen.

Die Partie begann denkbar unglücklich aus Sicht der Hausherren. Stockfehler, Fehlpässe und andere Unzulänglichkeiten wechselten sich munter ab. Die Anfangsphase war wild. Das 1:0 für die Gäste kam auch nicht überraschend (19.), denn schon zuvor war es das eine oder andere Mal brenzlig im Lupo-Strafraum geworden. „Wir versuchen immer, Fußball zu spielen. Auch wenn die Bedingungen eigentlich nicht so geeignet sind. Aber wir trainieren auch auf dem Platz, sind an ihn gewöhnt“, deutete Lupo-Coach Giampiero Buonocore auf den sehr holprigen Rasen im Lupo Stadio hin, der den Akteuren bei nahezu jeder Ballannahme Probleme bereitete.

Hallmann köpft zum Ausgleich ein

Es gelang Lupo aber wie gewohnt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Und so erspielten sich die Hausherren einige gute Gelegenheiten. Es dauerte aber bis zur 38. Minute, ehe Timon Hallmann eine Flanke des bärenstarken Can Degirmenci zum Ausgleich einnickte (36.). Bis zur Pause hätte die Buonocore-Elf auch noch die Führung hinterherschieben können. Doch Dennis Dubiel per Kopf und Degirmenci per Freistoß scheiterten.

In der Pause verwies Lupos Trainer noch einmal eindringlich auf den unter der Woche erarbeiteten Matchplan. Doch erst mal gab es nach dem Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag für die Gastgeber, die in dieser Szene komplett unachtsam waren: das 1:2 – nach einer Ecke (48.). Doch Lupo zeigte sich wenig geschockt, glich kurz darauf auch schon wieder aus. Erneut war Sturmtank Hallmann der Torschütze (51.).

Ein Treffer in Robben-Manier

Spätestens ab diesem Zeitpunkt kam von den Gästen nichts mehr. Lupo war drückend überlegen, tat sich aber weiterhin mit dem Geläuf schwer. In der 67. Minute war es dann aber so weit. Degirmenci krönte seine starke Leistung mit einem Tor, wie es Arjen Robben nicht schöner hätte erzielen können. Der Jubel danach war groß, der Einsatz bis zum Abpfiff auch, denn die Gäste versuchten noch einmal alles – vergebens. Buonocores Fazit: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir hatten wieder die bessere Spielanlage als der Gegner, haben uns wieder mehr Torchancen erspielt und haben wenig zugelassen. Leider haben wir momentan immer einen individuellen Fehler zu viel im Spiel. Aber die Jungs haben weiter an sich geglaubt und die Negativerlebnisse wie schon letzte Woche in Schöningen weggesteckt.“

Auch Spelle siegt weiter

Lupos Kontrahent im Titelkampf Spelle-Venhaus gab sich auch keine Blöße und siegte in Lüneburg mit 2:0. „Sie haben einen unglaublichen Lauf“, zollte Buonocore Respekt, ohne dabei auch die eigene Serie zu vergessen. „Aber auch wir haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren.“

Lupo: Sauß – Erdmann (90. Kurt), Schlothauer, Dubiel, Ebot-Etchi – Chamorro – Degirmenci (83. de Gaetani), Safronow, Tuccio (72. Tortora), Rizzo (83. Cimino) – Hallmann (72. Salifou Moussa).

Tore: 0:1 Fender (19.), 1:1 Hallmann (36.), 1:2 Kleinert (48.), 2:2 Hallmann (51.), 3:2 Degirmenci (67.).

