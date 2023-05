SV Barnstorf stellt dem Aufstiegsfavoriten ein Bein

Wolfsburg. Mit einem überraschenden 2:1-Erfolg kehrte der SV Barnstorf vom Auswärtsspiel in Hillerse zurück.

Davide Minardi (links) und die Barnstorfer feierten in Hillerse einen hart erkämpften 2:1-Erfolg.

Der SV Barnstorf hat am gestrigen Sonntagnachmittag noch einmal richtig Spannung ins Aufstiegsrennen in der Fußball-Bezirksliga gebracht.

TSV Hillerse – SV Barnstorf 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Benaissa (6.), 1:1 Ehresmann (40./HE), 1:2 Benaissa (46.). Gelb-Rot: Dentzer (45.+2, TSV), Kassem (90.+2, SVB).

Kurz vor der Pause sah Hillerses Leon Dentzer die gelb-rote Karte, 30 Sekunden nach Wiederbeginn brachte Karim Benaissa den Gast zum zweiten Mal in Führung. „Mit der ,Gelb-Roten’ hatten wir ein bisschen Matchglück. Mir war die zweite Halbzeit aber zu spannend“, resümierte Barnstorfs Trainer Jim Fack. „Das Spiel kann auch 2:2 ausgehen. Es tut aber gut, auch so ein Spiel mal über die Bühne zu bringen. Das gibt Selbstvertrauen“, betonte Fack.

TSV Hehlingen – SV Gifhorn 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Klingfurth (24.), 2:0 Hertwich (66./FE), 2:1 (76.), 3:1 Ramacher (83.), 3:2 (84.).

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, war TSV-Trainer Sven Schubert sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Überragender Mann war einmal mehr Bjarne Klingfurth, der an allen drei Hehlinger Treffern beteiligt gewesen war. Er wurde aber zum tragischen Held, denn mit einer großen Platzwunde an der Stirn ging es für ihn direkt vom Spielfeld ins Krankenhaus. Das war neben Gifhorns zweitem Anschlusstreffer der einzige Wermutstropfen im Gute-Laune-Cocktail von Coach Schubert. „Das schnelle Gegentor hat mich geärgert, da musst du wach sein. Aber so ist das bei einer jungen Truppe.“

Die anderen Ergebnisse:

FC Schunter – SV Reislingen-Neuhaus 3:3 (1:2). Tore: 1:0 Claus (8.), 1:1 Marchese (38.), 1:2 Marchese (43.), 2:2 Koulibaly (62.), 3:2 Zirn (85.), 3:3 Karatas (90.+3).

VfR Wilsche-Neubokel – WSV Wendschott 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Renelli (32.), 1:1 Rendchen-Huneke (61.), 1:2 Müller (80.).

FSV Adenbüttel Rethen – SSV Vorsfelde II 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Burgstedt (23.), 1:1 Plagge (56.), 2:1 J. Bruns (65.), 2:2 Burgstedt (75.), 2:3 Mokry (86.).

