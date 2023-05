4:0 – MTV erfüllt gegen das Schlusslicht seine Pflicht

Linus Queißer (in Blau) brachte die Wolfenbütteler in der 57. Minute mit seinem 24. Saisontreffer mit 1:0 in Führung.

Lange Zeit tat sich Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel gegen Schlusslicht SC Hainberg schwer, doch nach torloser erster Halbzeit stand unter dem Strich ein standesgemäßer 4:0-Heimsieg.

Der MTV agierte gegen die als Absteiger feststehenden Göttinger überlegen, aber zunächst wenig zwingend. Nach einer halben Stunde hatten die Meesche-Kicker zehn Ecken auf dem Konto, der Ertrag lag indes bei null. Hainberg verteidigte im und um den eigenen Strafraum herum mit Mann und Maus. Der MTV versuchte es hier und da auch aus der Distanz, doch SC-Keeper Justus Mühlhausen war mehrfach auf dem Posten und verhinderte vor der Pause den 100. Gegentreffer seiner Mannschaft in dieser Saison.

Linus Queißer bricht den Bann erst nach der Pause

Das Fazit zur Pause: Das Team von Trainer Deniz Dogan agierte ohne Ideen, den Offensivbemühungen der Gastgeber mangelte es an Tempo, Tiefe und somit an der Zielstrebigkeit. „Ich hätte mir zur Pause schon zwei, drei Tore gewünscht“, sagte Dogan. „Die Gelegenheiten dazu hatten wir.“ Einzig die notwendige Galligkeit, den Ball auch tatsächlich in die Maschen zu schießen, fehlten den Hausherren in den ersten 45 Minuten.

Es dauerte auch in Halbzeit 2 eine Weile, ehe der MTV das dicke Brett erfolgreich durchbohrt hatte. Zunächst ließ Hadi Abou-Raya einen Hochkaräter aus, nachdem er von der rechten Seite allein aufs Hainberger Gehäuse zugesteuert war. Doch dann war es endlich aus Wolfenbütteler Sicht so weit. Nils Göwecke legte auf, Linus Queißer vollendete zum 1:0 (57. Minute). Da war es – das 100. Gegentor für Hainberg. Und das 101. folgte nur fünf Minuten später. Ludwig Vollbrecht traf zum 2:0, das 3. Saisontor des Defensivmannes. Hadi Abou-Rya, kurz nach der Pause noch glücklos, legte das 3:0 nach (71.), ehe Niklas Kühle in der Schlussminute mit dem 4:0 den Schlusspunkt setzte.

Ein eintöniges Spiel, für das der MTV Wolfenbüttel keine Bäume ausgerissen hat

„Für alle, die draußen standen, war es kein schönes Spiel“, konstatierte MTV-Coach Dogan nach den einseitigen 90 Minuten, in denen sein Torhüter Direnc Güven nahezu beschäftigungslos blieb. „Hainberg stand mit zehn Mann am eigenen Strafraum. Wir haben lange Zeit mit zu wenig Emotionen und Power gespielt“, resümierte der Wolfenbütteler Trainer. „Es war ein eintöniges Spiel, ein Pflichtsieg, für den wir keine Bäume ausgerissen haben.“

MTV: Güven – Bauer (79. Heidebroek), Halimi (71. Diana), L. Vollbrecht, Stöver – Linek, Göwecke (79. Krömer) – Abou-Raya, Klöppelt (60. Grosonja), Kühle – Queißer (72. Selter).

Tore: 1:0 Queißer (57.), 2:0 L. Vollbrecht (62.), 3:0 Abou-Raya (71.), 4:0 Kühle (90.).

