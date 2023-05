Herren des MTV Wolfenbüttel wollen die Klasse halten

Nach ihrem Abstieg aus der Verbandsliga in der Winter-Saison wollen die Tennis-Herren des MTV Wolfenbüttel dieses Schicksal in der jetzt startenenden Sommer-Spielzeit möglichst vermeiden. Am Samstag empfängt der MTV ab 11 Uhr den TV Gebhardshagen an der Halberstädter Straße.

„Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt. Das wird aber knapp“, sagt Timour Dick, Mannschaftsführer des MTV. Er betont: „Die Personallage hat sich nicht verbessert. Wir haben weiterhin Kaderprobleme.“

MTV Wolfenbüttel mit viel Pech im Winter

Im vergangenen Jahr hatte der MTV als Aufsteiger letztlich ungefährdet die Klasse gehalten. Im Winter fielen bereits immer wieder einzelne Schlüsselspieler aus. Am Ende fehlte ein Sieg, um die Klasse zu halten. Die Partie gegen Gebhardshagen wurde dabei entscheidend. „Da hatten wir viel Pech“, blickt die Nummer 1 des MTV Wolfenbüttel zurück. Unter anderem hatte sich Dominik Bode in der Partie verletzt.

Die aktuelle Staffel sei stark besetzt. „Unsere Aussichten sind mau, aber wir werden das Beste aus unserer Lage machen“, kündigt Timour Dick an.

