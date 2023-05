Sickte/Schandelah schafft sich ein Sechs-Tore-Polster

Sickte. Die SG setzt sich im Hinspiel des Finales gegen den SV Fortuna Lebenstedt mit 34:28 durch. Am Sonntag steigt in Lebenstedt das Rückspiel.

Finale Nummer 1 geht an die SG Sickte/Schandelah: Vor 250 Zuschauern in der Sporthalle der Sickter Oberschule setzte sich die SG am Dienstagabend im Finalhinspiel um die Handball-Regionsmeisterschaft gegen den SV Fortuna Lebenstedt mit 34:28 (18:16) durch. Mit diesem Sechs-Tore-Polster gehen die Sickter ins Rückspiel am Sonntag in Lebenstedt.

Der Tag hatte für Sicktes Trainer Matthias Frühauf mit einer Hiobsbotschaft begonnen. Sein Spielmacher Markus Harries meldete sich erkältet ab. Es blieben noch neun Feldspieler übrig. Eigentlich ein bisschen wenig für ein so wichtiges Spiel, in dem alle Beteiligten 60 Minuten lang physisch und psychisch an Grenzen gehen.

Mit dem Druck, ein möglichst gutes Hinspielergebnis zu erzielen, das alle Chancen für Spiel 2 offen lässt, kamen zunächst die Gäste besser klar. Bis zum 14:12 (22. Minute) lagen sie stets mit zwei Treffern vorne. „Wir waren unwahrscheinlich nervös, haben uns unzählige technische Fehler geleistet“, berichtete Frühauf.

Die SG führt zwischenzeitlich sogar mit elf Toren

Nur gut für die Sickter, dass Lebenstedts körperbetonte Spielweise von den Schiedsrichtern entsprechend geahndet wurde. Fünf Zeitstrafen bis zur Pause (am Ende waren es zehn) belasteten die Gäste zusehends, in der 27. Minute war die Partie für Fortunas Besten, den bis dahin achtmal erfolgreichen Florian Kaulen, vorzeitig beendet – glatt Rot!

Die Phase zwischen der 31. und 53. Minute gehörte dann der SG. Hinten räumten Jona Frühauf und Fabian Liborius im Abwehrzentrum auf, und vorne lief die Offensivmaschinerie auf Hochtouren. Hätte Torhüter Bjarne Klages nicht noch an vier, fünf 100-prozentige Chancen der SG eine Hand oder ein Bein bekommen – es hätte in Minute 53 höher als 33:22 für die SG gestanden. „Ärgerlich, dass wir den deutlichen Vorsprung im sicheren Gefühl des Sieges noch hergeschenkt haben“, sagte Frühauf. „Dennoch muss ich meine Jungs für ihre Leistung eher loben als kritisieren.“

SG: Isermeyer, Peschmann – J. Liborius 2, Schilling 8, J. Bosse 4, Mann 6, Post 7, F.-M. Liborius 1, Schnakenbeck 1, J. Frühauf 5, Mitja Mallol.

Final-Rückspiel

Fortuna Lebenstedt – SG Sickte/Schandelah (Sonntag, 17.30 Uhr, Amselstieg-Sporthalle, Lebenstedt)

Aufstiegsfinale zur Landesliga

Der Sieger aus Sickte/Schandelah gegen Lebenstedt trifft in zwei Aufstiegsspielen zur Landesliga auf den TV Jahn Duderstadt II. Das Hinspiel findet am 20. Mai (15 Uhr) in Duderstadt statt. Das Rückspiel steigt am 3. oder 4. Juni.

Der Verlierer aus Sickte/Schandelah gegen Lebenstedt spielt ein Vierer-Relegationsturnier um den Landesliga-Aufstieg, das in Hannover-Burgdorf (3./4. Juni) stattfinden wird. Ein bereits feststehender Teilnehmer ist die HSG Langenhagen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de