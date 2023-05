Auf Höhenflug folgt für Sickte Bauchlandung

Nach dem Höhenflug im Samstagspiel in Vöhrum (4:0) folgte für den Fußball-Bezirksligisten TSV Sickte in der Staffel 2 nur 48 Stunden später die unsanfte Bauchlandung. Das Team von Trainer Till Eickmeier unterlag Groß Lafferde im Duell zweier Abstiegskandidaten mit 0:4. Ebenfalls abstiegsbedroht, aber weitaus erfolgreicher spielte am „Tag der Arbeit“ der MTV Salzdahlum, der gegen Rautheim wichtige Zähler im Abstiegskampf einfuhr.

MTV Salzdahlum – FC Rautheim 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Schönke (39.), 2:0 Hennecke (43.).

Die Salzdahlumer legten kurz vor der Pause den Grundstock für ihren immens wichtigen Heimsieg. Erst köpfte Jone Schönke einen Eckball von Max Bichlmayer zur 1:0-Führung ein (39. Minute), ehe Linus Hennecke nach einer Linksflanke im Zentrum goldrichtig stand und zum 2:0 (43.) vollendete. „Das 1:0 hat uns Schwung gegeben“, sagte MTV-Coach Jens Hueske, dessen Mannschaft lediglich in der Anfangsphase „zwei, drei brenzlige Situationen“ zu überstehen hatte.

Mit der Führung im Rücken ergaben sich in Halbzeit 2 weitere Chancen, doch, so Hueske, „wir waren zu umständlich vor dem Tor“.

TSV Sickte – Teutonia Groß Lafferde 0:4 (0:0). Tore: nicht gemeldet.

Sicktes Trainer Till Eickmeier war stinksauer. Nicht auf sein Team, vielmehr auf den Ansetzer. „Es war unser viertes Spiel in acht Tagen. Es ist mir ein Rätsel, wie man im Amateurbereich einen Doppelspieltag binnen 48 Stunden zum Abschluss einer englischen Woche ansetzen kann. Das ist Wettbewerbsverzerrung.“ Während Groß Lafferde ausgeruht anreiste, „waren meine Jungs fertig“, sagte Eickmeier.

