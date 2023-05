Das erste von zwei bis fünf Sickter Endspielen

Im Finalhinspiel um die Regionsmeisterschaft treffen die Handballer der SG Sickte/Schandelah (rechts: Mika Post) am Dienstagabend zunächst in eigener Halle auf Fortuna Lebenstedt.

Eine Feier haben sie hinter sich – und es soll beileibe nicht die letzte Party in dieser Saison gewesen sein. Am vergangenen Sonntag ließen es die Regionsoberliga-Handballer der SG Sickte/Schandelah nach ihrem 34:30-Erfolg bei Verfolger MTV Braunschweig IV – der Sieg bescherte der SG die Meisterschaft in der Staffel 1 – so richtig krachen. „Es ging ordentlich zur Sache“, sagte SG-Trainer Matthias Frühauf, dessen Mannschaft den Tag mit den eigenen Fans bei Bratwurst und Bier ausklingen ließ.

Der Rausch ist inzwischen verflogen, die Blicke sind wieder geschärft. Und zwar auf das erste Play-off-Finalspiel um die Regionsmeisterschaft des Handballverbandes Südost-Niedersachsen. In dem empfängt das Frühauf-Team als Meister der Regionsoberliga 1 am Dienstag (20 Uhr) in der Sporthalle der Sickter Oberschule den Meister der Staffel 2, Fortuna Lebenstedt. Das Rückspiel der beiden Staffelsieger steigt am Sonntag, 7. Mai, um 17.30 Uhr in der Amselstieghalle in Lebenstedt.

Und egal, ob sich die Sickter in Hin- und Rückspiel durchsetzen oder nicht – ihre Saison geht danach in eine weitere Verlängerung. Der Sieger steigt nämlich nicht direkt in die Landesliga auf, sondern bestreitet am 21. Mai und am 4. Juni zwei weitere Finalspiele gegen den Regionsmeister des Verbandes Südniedersachsen, den TV Jahn Duderstadt II. Das Team aus dem Eichsfeld steht nach einer Einfach-Spielrunde bereits seit Ende Januar als Meister fest. Verlieren die Sickter in der Addition aus Hin- und Rückspiel gegen Duderstadt, erhalten sie eine letzte Chance, durch die Hintertür doch noch in die Landesliga zu gelangen. Am 4. Juni würden sie in einer „Knüppelrunde“ auf zwei Vertreter aus Hannover treffen. Einer davon steht bereits fest, die HSG Langenhagen.

So weit wollen es die Sickter aber nicht kommen lassen. „Meine Jungs sind heiß. Nach ihrem Staffelsieg haben sie eine breite Brust und wollen so schnell wie möglich aufsteigen“, sagt Frühauf, dem der erste Play-off-Gegner Lebenstedt nicht unbekannt ist. „Wir haben in der Saisonvorbereitung mal gegen sie gespielt, allerdings ist das fast ein Jahr her“, sagt der Sickter Coach. In der Erinnerung haften geblieben ist ihm, „dass das eine sehr körperbetont spielende Mannschaft ist“.

Personell ist bei der SG fast alles im Lot. Einzig Torhüter Bernd Osterland (Fingerbruch) fehlt, als zweiter Torhüter wird stattdessen Feldspieler Malte Peschmann zwischen die Pfosten rücken.

