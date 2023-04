MTV punktet gegen Stöckheim – HG Elm II holt den ersten Sieg

Als keiner mehr damit gerechnet hatte, gelang er doch noch. Die HG Elm II feierte am letzten Spieltag in der Staffel 2 der Handball-Regionsoberliga im 18. Saisonspiel endlich der erste Sieg. Und der hing gegen den Lehndorfer TSV bis zur letzten Sekunde am seidenen Faden. Erstmals remis trennte sich in dieser Saison dagegen der MTV Eintracht Hornburg von einem Gegner. Gegen den SV Stöckheim hieß es am Ende 29:29.

MTV Eintracht Hornburg – SV Stöckheim 29:29 (16:13). Nach nun 9:3 Punkten in Folge haben die Hornburger ihre zwischenzeitlichen Abstiegssorgen abgeschüttelt. Gegen die Stöckheimer reichte es zu einem am Ende leistungsgerechten Remis. Beide Teams treffen an diesem Donnerstag (20.30 Uhr, Sporthalle Mascherode) im letzten Saisonspiel abermals aufeinander.

Derweil nimmt der MTV-Kader für die kommende Saison Konturen an. Philipp Grünke bleibt Trainer, Martin Schoel unterstützt den 29-Jährigen an der Seitenlinie. Während einige A-Jugendliche fest aufrücken, verabschieden sich Martin Schulze, Tobias Creydt und Ralf Rapmundt in die „Zweite“.

MTV: Reppin, Rapmundt – Gille 7, Müller, Tappe 1, Heilmann 4, Hennig 3, Wallat 6, Gnade 4, Demmler, Schulze 1, Seifried 2, Linke 1.

HG Elm II – Lehndorfer TSV 23:22 (8:11). Lange Zeit sah es so aus, als sollte die HG-Reserve auch das 18. und letzte Saisonspiel verlieren. Über weite Strecken der Partie lief die Mannschaft einem Rückstand hinterher. Kurz nach der Pause waren es bereits vier Tore Differenz (8:12), neun Minuten vor dem Ende deutete beim 17:22-Rückstand nichts auf ein Happy End hin. Doch die Hausherren berappelten sich noch einmal, erzielten sechs Tore in Folge zur eigenen 23:22-Führung und profitierten davon, dass Lehndorf in letzter Sekunde noch einen Siebenmeter vergab.

HG II: Bormann – Plinke, Achilles, Adolph 7, Wunderling 6, Degenhardt, Roloff, Wellenreich, Banick 4, Buchheister, Müller 2, Brandes, Brandt 4, Jänich.

