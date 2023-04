10:0! MTV triumphiert im B-Jugend-Derby

Die A-Junioren des MTV Wolfenbüttel bleiben nach dem 4:0-Pflichtsieg beim JFV Eichsfeld im Meisterschaftsrennen der Fußball-Landesliga. Das B-Jugend-Stadtderby in der Landesliga endete überdeutlich: Der MTV gewann 10:0 gegen Germania.

A-Jugend, Landesliga

JFV Eichsfeld – MTV Wolfenbüttel 0:4 (0:4). Tore: 0:1 Kara (6.), 0:2 Vollbrecht (16.), 0:3 Kara (18.), 0:4 Hettich (35.).

„Ich bin ein bisschen sprachlos. Es war gar kein Fußball. Wir haben uns nur auf die äußeren Umstände statt auf uns selbst konzentriert“, monierte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Der Platz war eine einzige Katastrophe.“ Seine Mannschaft sei von ihm dennoch mit der Marschroute ins Spiel geschickt worden, „Tore, Tore, Tore zu schießen, denn das Torverhältnis kann am Ende noch den Ausschlag im Meisterschaftsrennen geben“, so der MTV-Coach weiter. „30 Minuten lang ist uns das gut gelungen, aber danach haben wir uns auf dem Vorsprung ausgeruht.“ Pfitzner hob indes das Positive hervor: „Wir haben die drei Punkte, und es war unser fünfter Zu-Null-Sieg in Folge.“

FC Eintracht Northeim – BV Germania Wolfenbüttel 4:2 (4:1). Tore: 1:0 l.-M. Polle (3.), 2:0 Macke (11.), 2:1 Dogan (14.), 3:1 H. Polle (21.), 4:1 L.-M. Polle (41.), 4:2 Lacheiner (88.).

Nach dem frühen 0:2-Rückstand der Germanen stellte Adam Dogan zwar schnell den Anschluss wieder her, doch der dritte Gegentreffer ließ nicht lange auf sich warten. Am Ende verloren die Gäste und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

B-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – BV Germania Wolfenbüttel 10:0 (5:0). Tore: 1:0 Knackstedt (9.), 2:0 Fricke (13.), 3:0, 4:0, 5:0 Knackstedt (19., 22., 28.), 6:0 Chabowski (44.), 7:0 Cerillo (49.), 8:0 Chabowski (68.), 9:0 Freitag (73.), 10:0 Hidir (78.).

Die Meesche-Kicker feierten ein Torfestival gegen den Stadtrivalen. Allen voran Lenn Knackstedt, der viermal traf – darunter ein Hattrick in der ersten Halbzeit. MTV-Coach Henrik Hagemann habe noch nie einen Spieler einzeln herausgestellt, ließ sich aber diesmal zu einem Sonderlob hinreißen: „Für mich war Lenn Knackstedt mit vier Toren und einem unbändigen Willen ein ganz wichtiger Faktor auf dem Platz, der von der ersten Minute das Team mitgerissen hat.“ Für den Trainer und das Team sei der Sieg in dieser Höhe kaum zu glauben. „Der Mannschaft war während der gesamten Trainingswoche der Fokus auf das Spiel anzumerken. Dass meine Jungs dann aber so abliefern, hat uns selbst ein wenig überrascht, gerade nach den Schwierigkeiten der letzten Wochen“, erklärte Hagemann. Anders als im Hinspiel – ein reines Kampfspiel – setzten die MTV-Kicker diesmal von Anfang an ihr Pressing um. „Wir waren sofort im Spiel“, freute sich Hagemann. „Dass es am Ende zweistellig ausgegangen ist, lasse ich einfach mal für sich sprechen.“

C-Jugend, Landesliga

FT Braunschweig – BV Germania Wolfenbüttel 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Beese (1.), 1:1, 1:2 Holinka (38., 40.), 2:2 Gehrlein (53.).

„Wir mussten nach 30 Sekunden schon einen Rückstand hinnehmen. Da waren wir einfach noch nicht auf dem Platz“, sagte BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. In der Folge war das Team aber hellwach, spielte guten Fußball, führte starke Zweikämpfe und setzte die Gastgeber unter Druck. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah es ähnlich aus. Durch den Doppelpack von Jonathan Holinka drehten die Wolfenbütteler die Partie, versäumten es jedoch, den dritten Treffer nachzulegen. „Leider konnten wir die hohe Intensität nicht bis zum Ende durchhalten, sodass die letzten 20 Minuten an die Turner gingen“, sagte Fahlbusch. Durch einen Elfmeter kamen die Gastgeber zum nicht unverdienten Ausgleich.

VfL Wolfsburg II – MTV Wolfenbüttel 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Pasjura (5., 30., 31., 46.), 5:0 Soler (64.), 6:0 Jiang (69.).

„6:0 hört sich deutlich an, doch so einseitig war es gar nicht“, sagte MTV-Trainer Bert König. „Wolfsburg hat seine spielerischen Vorteile und unsere individuellen Fehler eiskalt ausgenutzt.“ Die Wolfenbütteler besaßen selbst erstklassige Torchancen, doch sowohl Enyo Keller als auch Roni Ibo und Gökay Kartal ließen sie in der Box ungenutzt. „Wolfsburg dagegen hatte die nötige Ruhe vor dem Tor und schob die Bälle rein.“ Der VfL-Sieg gehe in Ordnung, konstatierte König, „aber er ist um drei Tore zu hoch ausgefallen“. Von seinen Jungs wünschte sich König für die kommenden Partien nur eins: „Wir müssen unseren Killer-Instinkt vor dem Tor wiederfinden und die Buden machen.“

C-Jugend, Bezirksliga

Staffel Mitte: MTV Wolfenbüttel – Arminia Vechelde 1:4 (1:2). Tore: 0:1 (1.), 1:1 Derbas (17.), 1:2 (29.), 1:3 Eigentor Evola (62.), 1:4 (70.+1).

Die Meesche-Kicker verfolgten gegen den Spitzenreiter das Ziel, sich möglichst lange zu wehren. Zwar fiel gleich nach 40 Sekunden der Gegentreffer, doch Mohammad Baz Derbas glich für die Hausherren wieder aus. „Völlig verdient“, betonte Coach Torsten Rupprecht. „Danach waren wir zum Teil die bessere Mannschaft. Leider fiel durch eine Unkonzentriertheit das 1:2.“ In der zweiten Halbzeit seien die Wolfenbütteler ebenbürtig gewesen. Doch zwei schlecht verteidigte Bälle bestraften die Vechelder gnadenlos. Insgesamt sei die Niederlage um zwei Tore zu hoch ausgefallen, urteilte Rupprecht.

Staffel Süd: JSG Schladen/Gielde – JFV West Göttingen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Rinke (27.), 1:1 Grell (51.), 1:2 Saciri 58.), 1:3 Yacubi (63.).

