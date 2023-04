SVW fährt Heimsieg ein und ärgert den Spitzenreiter

Denise Böndel (in Weiß) erzielte den Siegtreffer am Freitag gegen Bemerode, gegen Eintracht Braunschweig (in Gelb-Blau) hatte der SV Wendessen nur wenige Torchancen.

Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen gönnten ihren zahlreichen Fans am Freitagabend eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die mit einem Heimsieg und drei wichtigen Punkten endete.

SV Wendessen – TSV Bemerode 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Borchert (36.), 2:0 F. Heidrich (62.), 2:1 Klebe (65.), 2:2 Moshauer (79.), 3:2 Böndel (89.).

Die Gastgeberinnen starteten gut in die Partie, erspielten sich zahlreiche Chancen, trafen aber zunächst nur mehrmals Aluminium. Dann sollte es sich auszahlen, dass SVW-Coach Marcel Döring erst am Vortag verstärkt Standards trainieren ließ. Nach einem Eckball war Mannschaftsführerin Michele Borchert zur Stelle und brachte ihre Elf in Führung.

Der SVW bestimmte auch nach der Pause das Spielgeschehen. Finja Heidrich sorgte mit einem Lupfer über die gegnerische Torhüterin in den Winkel für die 2:0-Führung. „Dann kassieren wir das 2:1 durch einen Sonntagsschuss und fangen an zu schwimmen“, berichtete SVW-Trainer Döring. Eine Viertelstunde lang wackelte das Spiel der Gastgeberinnen enorm. Dann klärte die Abwehr einen Ball nicht vernünftig und es stand 2:2.

Die Wendesserinnen ließen sich nicht demoralisieren und starteten eine Schlussoffensive, die Denise Böndel mit einem Treffer in der 89. Minute krönte. „Sie hat sich super gegen die Abwehrspielerinnen und im Eins gegen Eins mit der Torhüterin durchgesetzt“, freute sich Döring über den Siegtreffer. „Auf einen Freitagabend ist so ein knapper Sieg vielleicht sogar etwas schöner als eine klare Angelegenheit. Es waren jedenfalls drei mega wichtige Punkte. Wir haben noch eine ganze Weile mit den Zuschauern gefeiert“, so Döring.

Eintracht Braunschweig – SV Wendessen 2:0 (1:0). Tore: nicht gemeldet.

Da die Gäste schon am Freitag im Einsatz waren, ließ Coach Döring am späten Sonntagnachmittag ein wenig rotieren und beorderte Spielerinnen in die Startelf, die bislang noch nicht so viele Einsätze hatten. Außerdem war auch die taktische Marschroute beim Spitzenreiter eine völlig andere als noch im Heimspiel gegen Bemerode.

Bei Eintracht agierten die Wendesserinnen aus einer äußerst defensiven Grundordnung heraus. „Wir haben sehr gut verteidigt und viele Zweikämpfe gewonnen“, sage Döring. Die Gastgeberinnen hatten zwar ein deutliches Übergewicht in Sachen Ballbesitz, „sie hatten aber nur wenige wirklich zwingende Chancen“, sagte Döring.

Der SVW-Trainer musste aber zugeben: „Wir hatten selbst auch kaum Chancen.“ Dennoch verließen die Wendesserinnen erhobenen Hauptes den Platz in Ölper. „Gegen Eintracht sind einige Mannschaften schon untergegangen. Mit ihrer Leistung gegen uns waren sie nicht zufrieden“, hatte Döring erfahren.

lüp

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de