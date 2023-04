Für Garrit Golombek ist der Ligaerhalt längst nicht fix

Arminia Adersheim (links Garrit Golombek, rechts Vincent Degering) empfängt Union Salzgitter und will im sechsten Spiel in Folge unbesiegt bleiben.

Während Arminia Adersheim nach dem Mittwochabend-Sieg über Rammelsberg (3:0) dem Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 3 ein gehöriges Stück näher kommt, müssen sich der SV Fümmelse und die SG Roklum-Winnigstedt noch gehörig strecken. Beide trennt nur das bessere Torverhältnis vom ersten Abstiegsplatz. Und vor diesen Teams liegen am Sonntag Mammutaufgaben. Der SVF reist zu Ligaprimus Bleckenstedt, Roklum empfängt den offensivfreudigen Goslarer SC.

FC Arminia Adersheim – SV Union Salzgitter (So., 14 Uhr). Fünf Spiele in Folge ohne Niederlage, nach dem 3:0-Sieg am Mittwochabend über Rammelsberg ein Puffer von zehn Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Die Arminia legt bislang eine klasse April-Bilanz vor. Dennoch hebt Spielertrainer Garrit Golombek mahnend den Finger: „Den Klassenerhalt feiere ich deshalb aber noch lange nicht. Ich schaue in der Tabelle nach wie vor auch nach unten.“ Dass der jüngste Erfolg gegen Rammelsberg gut tat, gesteht Golombek ein: „Es war für die Zuschauer sicherlich kein schönes Fußballspiel, aber für uns zählte das Ergebnis. Der Sieg nimmt uns viel Druck.“ Vor den Adersheimern liegt in den nächsten acht Tagen ein knackiges Programm mit noch vier Spielen. „Da gilt es für uns auch, mit den Kräften hauszuhalten.“

MTV Wolfenbüttel II – FC Othfresen (So., 15 Uhr). Nach drei Auswärtsspielen in Folge (ein Sieg, zwei Niederlagen) empfängt die MTV-Reserve das abgeschlagene Schlusslicht FC Othfresen. Alles andere als ein Wolfenbütteler Sieg kommt einer Überraschung gleich. Im Hinspiel setzten sich die Meesche-Kicker in Othfresen dank später Tore mit 3:0 durch.

FC Germania Bleckenstedt – SV Fümmelse (So., 15 Uhr). „Wir werden einige angeschlagene Spieler schonen“, kündigt Fümmelses Trainer Daniel Gustedt an. „Wir brauchen sie ab der nächsten Woche, dann beginnen für uns die wichtigen Spiele.“ In Bleckenstedt rechnen sich die Fümmelser wenig aus, „wir wollen aber zumindest an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen“,betont Gustedt. Das fand vor genau einem Monat statt, und die SVF-Kicker „erkämpften“ sich auf eigenem Platz eine verträgliche 0:3-Niederlage.

SG Roklum-Winnigstedt – Goslarer SC (So., 15 Uhr). Wegen witterungsbedingter Spielabsagen liegt eine dreiwöchige Zwangspause hinter den Roklumern. Gegen Goslar startet eine Reihe von Partien gegen spielstarke Teams (MTV Wolfenbüttel II und Fortuna Lebenstedt folgen), ehe im Mai die entscheidenden Begegnungen gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt anstehen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de