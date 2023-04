Zwei Blueliner-Teams holen Altersklassensieg

Bei den Landesmeisterschaften im Straßenlauf über 10 Kilometer durch die Uelzener Innenstadt war der Wolfenbütteler LC Blueliner mit zehn Sportlern vertreten und vor allem im Team äußerst erfolgreich.

Im Lauf der Männer bis 49 Jahre hegte das Blueliner-Team bereits Titelhoffnungen. Und tatsächlich liefen Sebastian Radecker, Matthias Thiede und Thomas Pyschik ein erfolgreiches Rennen, das sie mit dem Mannschafts-Landesmeistertitel in der Altersklasse M40/45 in einer Zeit von 1:52:34 Stunden krönten. In der Gesamtwertung der Mannschaften reichte es für das Wolfenbütteler Team für Platz 7. In der Einzelwertung wurde Radecker Dritter (34:43 Minuten, M40), Thiede Vierter (37:21 min, M45) und Pyschik Achter (40:30 min, M45).

Frauen verbessern den Kreisrekord deutlich

Den zweiten Titel für die Blueliner gewannen die Frauen in der Mannschaftswertung W40/45 mit Sandra Klementz, Anike Pyschik und Sabrina Müller in 2:20:18 Stunden. Sie verbesserten den Kreisrekord um fast 20 Minuten. In der Gesamtwertung der Frauen reichte es für Platz 5. Klementz wurde Dritte (45:17 min, W40), Pyschik Vierte (46:27 min, W40) und Müller Zweite in der W50 (48:34 min).

Die Blueliner-Männer der Altersklassen M50 und M55, Mattias Band (in der Einzelwertung Fünfter, 38:05 min), Karsten Plehn und Rolf Müller, erreichten als Team den fünften Platz in 2:02:16 Stunden und verbesserten den Kreisrekord um vier Minuten.

In der WU23 lief Nele Wilshusen auf den sechsten Platz (Gesamt-40., 54:38 min.).

