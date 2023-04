Gebrauchter Tag: MTV Wolfenbüttel verliert 1:5 in Nörten

Einen gebrauchten Tag hat Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel beim SSV Nörten-Hardenberg erwischt. Mit 1:5 (0:1) verloren die Meesche-Kicker die Partie. In Anspielung auf das 1:5 gegen den 1. SC Göttingen vor rund vier Wochen sagte MTV-Trainer Deniz Dogan jetzt: „Der Raum Göttingen ist anscheinend kein gutes Pflaster für uns.“

Dabei hatten die Wolfenbütteler in Nörten-Hardenberg trotz arger personeller Engpässe auf einem matschigen Rasenplatz gut angefangen, hatten in der ersten Halbzeit sogar ein Chancenplus, nutzten ihre Gelegenheiten aber nicht. Stattdessen gingen die Gastgeber in Führung, nutzten dabei einen Fehler von MTV-Keeper Direnc Güven, der unbedrängt ein Luftloch schlug.

„Danach sind die Köpfe bei meinen Jungs runtergegangen“, berichtete Dogan. Als dann kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit der zweite Gegentreffer fiel, war der Stecker bei der jungen MTV-Mannschaft komplett gezogen. Die Köpfe hingen tief, die Wolfenbütteler fanden nicht mehr zurück in die Partie. „Wir haben es weiter versucht, aber hatten einfach das Glück nicht auf unserer Seite“, so Dogan.

Neue Impulse zu setzen, war ebenfalls kaum möglich. Niklas Kühle und Carl Stöver waren schon angeschlagen ins Spiel gestartet. Wechselmöglichkeiten hielten sich auch in Grenzen. So kam sogar Ludwig Vollbrecht zu einem Comeback. „Er hat nach seiner Verletzung erst zweimal mittrainiert. Eigentlich wollte ich ihn noch nicht wieder spielen lassen“, sagte Dogan. Zu allem Überfluss holte sich Antonio Diana eine rote Karte ab – und der MTV war nur noch zu zehnt unterwegs.

„Das Endergebnis hört sich zwar krass an, dabei haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Hätten wir am Anfang unsere Chancen gemacht, hätten wir vielleicht gewonnen“, betonte Dogan und fügte an: „Da müssen wir wieder hinkommen, dass wir in solchen Spielen konzentriert und konsequent bleiben.“

Derzeit habe Dogan aber eine „kleine mentale Krise“ vor allem bei seinen jüngeren Spielern festgestellt. „Da ist die Enttäuschung groß, dass wir in dieser Saison mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben“, so Dogan, der sich aber sicher ist, dass sein Team aus dieser Krise bald wieder mit neuem Selbstvertrauen herausfinden wird.

MTV: Güven – Jovanovic, Stöver, Bauer, Klöppelt, Linek, Queißer, Diana, Heidebroek, Kühle, Grosonja.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Hillemann (13., 52., 56., 65.), 5:0 Rudolph (83.), 5:1 Bauer (90.+1).

lüp

