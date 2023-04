Adersheimer siegen dank starker zweiter Halbzeit in Oker

Wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga 3 fuhr Arminia Adersheim mit einem 3:2-Sieg in Oker ein. Der MTV Wolfenbüttel II ging dagegen beim SC Gitter leer aus.

VfL Oker – Arminia Adersheim 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Altekin (23.), 1:1, 1:2 Degering (45., 60.), 1:3 Golombek (76.), 2:3 Tutic (84.). Bes.: Gelb-Rot (67., Oker)

Eine schwache erste Halbzeit haben die Arminen hingelegt und kassierten einen Treffer nach einem Eckball. „Glücklich und aus dem Nichts haben wir noch kurz vor der Pause ausgeglichen“, sagte der Adersheimer Spielertrainer Garrit Golombek. Nach einigen taktischen Umstellungen zeigte die Arminia im zweiten Durchgang ein ganz anderes Gesicht. „Wir haben Oker komplett an die Wand gespielt“, freute sich Golombek. René Marktl legte erst für Vincent Degering auf, der seinen zweiten Treffer erzielte, und gab dann auch die Vorlage zum 3:1, bei dem Golombek vollstreckte. Den Gästen spielte auch in die Karten, dass der VfL ab der 67. Minute nach einer roten Karte nur noch zu zehnt agierte.

„Wir hatten dann noch einige hochprozentige Chancen und müssten eigentlich 4:1 und 5:1 in Führung gegen“, haderte Golombek mit der Ausbeute. Der Spielertrainer selbst und Martkl vergaben. „Dann machen wir es zum Schluss nochmal spannend“, kommentierte der Arminen-Coach den zweiten Gegentreffer. Letztlich fuhren die Gäste aber die drei für den Klassenerhalt wichtigen Punkte ein.

SC Gitter – MTV Wolfenbüttel II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Rost (32.), 2:0 Winnicki (65./HE), 2:1 Bischoff (83.). Bes.: Gelb-Rot Pascal Hilse (82., SC Gitter).

Erneut trat die MTV-Reserve mit zahlreichen Aushilfen an – darunter Spieler der dritten Heeren, aber auch zahlreiche A-Jugendliche. „Ben Böder hat zum Beispiel sein Debüt im Herrenbereich gegeben und eine super Leistung gezeigt“, sagte Christian Kaselowsky, Mannschaftssprecher der MTV-Reserve, der aber dem gesamten Team ein Lob aussprach.

„Gitter hat sich auf die Defensive und das Kontern konzentriert und uns den Ball überlassen“, berichtete Kaselowsky. Mit einer Konterchance gingen die Salzgitteraner in Führung. Per Handelfmeter erhöhten sie in Hälfte 2 auf 2:0. Steffen Bischoff sorgte zwar noch für den Anschlusstreffer, doch da war es zu spät. „Wäre das Spiel noch zehn Minuten weitergegangen, hätten wir den Ausgleich erzielt. Es war in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor“, betonte Kaselowsky.

