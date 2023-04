„Schülerhafte“ Germanen verlieren beim BSC Acosta

Ein harmloser und insgesamt schwacher Auftritt des BV Germania Wolfenbüttel beim Abstiegskonkurrenten BSC Acosta endete mit einer 0:3 (0:1)-Niederlage. Vor allem bei den drei Gegentoren sahen die Wolfenbütteler Landesliga-Fußballer schlecht aus, aber auch in der Offensive strahlte der BVG wenig Gefahr aus.

Die Partie begann mit einem Abtasten. Germania versuchte, Angriffe über lange Bälle zu starten, blieb mit dieser Methode aber erfolglos. Und plötzlich lagen die Gäste zurück. Nach einem Einwurf auf der linken Seite wurde Braunschweigs Maximilian Meinecke nicht gestoppt, er legte den Ball quer auf Max Schächtel, der zur Führung für den BSC einnetzte (8.). Germania blieb im Angriff harmlos. Weiterhin schlugen die Gäste oft lange Bälle. Versuche, über die Außen zu spielen, endeten meist schnell mit Ballverlusten. Chancen für Wolfenbüttel: Fehlanzeige.

Die Braunschweiger hatten dagegen noch einige Abschlüsse. Mehrmals zeichnete sich BVG-Torwart Lukas Brettschneider aus. Erst zum Ende der ersten Halbzeit kam Germania etwas mehr in Schwung. Angefangen mit einem Laufduell, an dessen Ende Marius Feder im gegnerischen Strafraum zu Fall kam. Die Wolfenbütteler forderten erfolglos Elfmeter, kamen im Anschluss aber zu einigen Standardsituationen.

Defensive der Wolfenbütteler gerät ins Schwimmen

Die beste Chance hatte Jörn Winkler. Er bekam den Ball im Fünfmeterraum zugespielt, konnte aber im Fallen nicht mehr druckvoll genug abschließen, so dass sein Schuss eine sichere Beute für den Acosta-Keeper wurde. Über Winkler sollte in der zweiten Halbzeit dann auch mehr Gefahr im Angriff entfaltet werden. BVG-Coach Habil Turhan beorderte den „Langen“ ins Sturmzentrum. Winkler gewann zwar fast alle Kopfballduelle und machte viele Bälle fest, doch auf der anderen Seite schwamm Germania in der Defensive enorm. Kurz nach Wiederanpfiff traf Tejan Kaba mit einem Flachschuss in die linke Ecke zur 2:0-Führung für die Gastgeber.

Germania-Schlussmann Brettschneider packte zwar noch einige Glanzparaden aus, doch in der 58. Minute war der BSC erneut erfolgreich. Meinecke schloss einen schnellen Angriff über rechts zum 3:0 ab. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatte Kamil-Piotr Golkowski, dessen Schuss vom Acosta-Keeper noch um den Pfosten gelenkt wurde.

BVG kassiert Gegentore „einfach schülerhaft“

„Ich bin sprachlos. Ich konnte mir vor dem Spiel beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir hier 0:3 verlieren. Die Art und Weise, wie wir die Gegentore kassieren, ist einfach schülerhaft. Da lassen wir uns viel zu leicht abkochen“, ärgerte sich Coach Habil Turhan nach der Partie.

BV Germania Wolfenbüttel: Brettschneider – Madsack, Winkler, Baerwolf, Marx (46. Golkowski), Przondziono, Himmstedt, Özdemir (72. Rosenau), Losing, Feder, Bräunig.

Tore: 1:0 Schächtel (8.), 2:0 Kaba (47.), 3:0 Meinecke (58.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de