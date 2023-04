24:24 – HG Elm verspielt komfortable Führung

Jan-Hendrik Vahldiek (am Ball) und die HG Elm spielten beim HSV Warberg/Lelm II 24:24.

Nach zuletzt 10:0 Punkten verließen die Landesliga-Handballer der HG Elm am vergangenen Wochenende das Feld mal nicht als Sieger. Im Elm-Derby beim HSV Warberg/Lelm II musste sich das Team von Coach Andreas Simon mit einem Unentschieden zufriedengeben, 24:24 (15:9) lautete der Endstand.

HG-Coach Andreas Simon war sich nach Spielende nicht sicher, ob er sich über den gewonnenen Punkt freuen, oder dem verlorenen Zähler hinterhertrauern sollte. „Über das gesamte Spiel gesehen ist es eigentlich ein verschenkter Punkt, aber am Ende müssen wir froh sein, dass wir das Spiel nicht verloren haben“, erklärte Simon. Sein Team kam gut in die Partie, nach der 3:2-Führung der Warberger nahmen seine Mannen das Heft mehr und mehr in die Hand.

Zur Pause deutete nichts auf ein abschließendes Remis hin

„Wir haben wenig zugelassen und unser Keeper Dennis Rokitta hat einen richtig guten Tag erwischt. Außerdem sind wir mit Tempovorstößen über die Außen immer wieder zum Torerfolg gekommen. Bis zur Halbzeit erspielte sich die HG eine 15:9-Führung. „Es hatte nichts darauf hingedeutet, dass das Spiel am Ende unentschieden ausgehen wird“, meinte der Trainer.

Doch in Durchgang 2 sahen die Zuschauer ein ganz anderes Spiel. Die Warberger Reserve fand nämlich nun besser rein und die Elmer rannten sich immer häufiger in der gegnerischen Abwehr fest. „Knackpunkt war ein vergebener Siebenmeter beim Stand von 20:16“, glaubte Andreas Simon. „Danach haben wir unseren Faden verloren und kurz vor Schluss steht es auf einmal 23:24.“

Seinem Team gelang zwar noch der Ausgleich, zu mehr reichte es jedoch nicht mehr. „Mit der letzten Aktion trifft unser Gegner noch den Pfosten. Deshalb können wir froh sein, dass wir zumindest unentschieden gespielt haben“, so Simon, dessen Team in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen ist.

HG Elm: Rokitta, Meyer – Gerloff 3, Kaufmann, Scheller 4, Sossna, Baeumler, Vahldiek, Binner, Walburg, Maack, Albrecht 1, Schoel 7.

