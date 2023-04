Groß Denkter AsseRunner im Gleichschritt

Groß Denkte. Ein Quintett des MTV Groß Denkte geht beim Halbmarathon in Prag an den Start. Cordula Schwarz wird in ihrer Altersklasse Vierte.

Fünf AsseRunner vom MTV Groß Denkte gingen in Prag beim Halbmarathon an den Start. Straßenbahnschienen, Kopfsteinpflaster, Brücken und Baustellen machten es den insgesamt 11.500 Teilnehmern auf den Straßen der tschechischen Hauptstadt jedoch nicht einfach.

Immerhin: Zahlreiche Musik-Acts verbreiteten sowohl unter den Sportlerinnen und Sportlern auf der Strecke als auch unter den vielen Zuschauer am Straßenrand gute Stimmung. Auf dem ersten Kilometer blieb das Teilnehmerfeld dicht zusammen, ein schnelles Laufen war kaum möglich. Erst allmählich entzerrte sich alles, und jeder fand seinen Rhythmus.

Kevin Richter und Anke Hoffmann überquerten nach 1:43:52 Stunden gemeinsam die Ziellinie. Richter wurde 74. in seiner, Hoffmann Sechste in ihrer Altersklasse. Cordula Schwarz und Bettina Börgmann liefen in 2:01:59 Stunden ebenfalls im Gleichschritt über die Ziellinie. In den jeweiligen Altersklassen reichte es für Schwarz zu Platz 4, Börgmann landete auf Rang 125.

Mike-Carsten Richter dagegen stieg nach fünf Kilometern aus dem Rennen aus, den AsseRunner plagten Wadenprobleme.

jk/r.

