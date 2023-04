Sickte/Schandelah erobert die Tabellenspitze zurück

Die SG Sickte/Schandelah hat sich mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend wieder an die Tabellenspitze der Staffel 1 der Handball-Regionsoberliga gesetzt. Überzeugend und überdeutlich gewannen die Sickter mit 34:19 (18:10) bei der dritten Mannschaft des HSV Warberg/Lelm. Zwei Spieltage vor Saisonende ist die Staffelmeisterschaft für den Aufsteiger somit zum Greifen nah.

In Süpplingen zeigte die SG gleich zu Beginn, dass sie die Platte als Sieger verlassen will. „Die Mannschaft hatte sich vor dem Spiel vorgenommen, die Tabellenspitze zu erobern. Und dementsprechend ist sie dann auch zur Sache gegangen. Das war eine ganz starke Leistung“, sagte SG-Coach Matthias Frühauf. Nach acht Minuten lagen die Gäste aus dem Kreis Wolfenbüttel mit 5:0 in Führung. Beim 4:8 konnten die Gastgeber zum letzten Mal auf vier Tore verkürzen, von da an bauten die Sickter ihren Vorsprung kontinuierlich weiter aus. „Mit unseren schnellen Angriffen waren wir immer wieder erfolgreich. Warberg hatte dem nichts entgegenzusetzen“, erklärte SG-Coach Frühauf, der sich auch darüber freute, dass sich alle seine Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten.

Zwei Spiele stehen in dieser Saison noch auf dem Programm für die Sickter. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) empfängt die SG den Tabellenvierten VfB Fallersleben II. „Das Hinspiel haben wir verloren. Da hatten wir aber auch nur zwei Rückraumspieler. Wir haben auf jeden Fall etwas gutzumachen“, sagte Frühauf. Die Entscheidung um die Staffelmeisterschaft wird aller Voraussicht nach aber erst eine Woche später fallen, wenn die Sickter beim neuen Zweiten, dem MTV Braunschweig IV, das Saisonfinale bestreiten.

Gelingt der SG dort ein Sieg, steht sie als Aufsteiger in die Landesliga fest und hätte einen Durchmarsch hingelegt. „Die Landesliga wäre für meine Spieler natürlich ein echtes Highlight. Ich denke, dass wir dort auch die Klasse halten könnten“, vermutete Frühauf.

Sickte/Schandelah: Osterland, Alex – J. Liborius 4, Schilling 6/6,

J. Bosse 4, Mann 7, M. Bosse 2, Harries 1, F. Liborius 3, Post 2, Schnakenbeck 2, J. Frühauf 3.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de