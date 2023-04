Matthias Wilshusen holt zwei WM-Silbermedaillen

Wolfenbüttel. Bei der Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft der Senioren in Torun sind drei heimische Athleten erfolgreich am Start.

Drei Rennen in sechs Tagen hatte sich Matthias Wilshusen vom Wolfenbütteler Laufclub Blueliner bei den Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften der Senioren im polnischen Torun vorgenommen. Der Wolfenbütteler belohnte sich mit zwei Silbermedaillen als Teil der deutschen Mannschaft. Auch Frank Kindermann vom MTV Wolfenbüttel und Udo Lippoldes vom TSV Winnigstedt starteten in Torun und überzeugten in ihren Altersklassen auf der Sprintstrecke.

Wilshusen holt in der Mannschaftswertung Platz 2

Als erster Wettkampf stand für den Langstreckenläufer Wilshusen der Crosslauf auf dem Programm. Dort hatten für das Deutsche Team in der Altersklasse M50 mit Enrico Neumann (SV Turbine Neubrandenburg) und Wilshusen nur zwei Athleten gemeldet, so dass sich das Duo entschied, mit Michael Lang (SV Amberg) in der M40 zu starten.

Das Ziel auf dem anspruchsvollen, zwei Kilometer kurzen Rundkurs mit reichlich Anstiegen war, hinter den starken Polen eine Medaille zu gewinnen. Michael Lang als schnellstes Teammitglied war nach dem Start schnell mit der Spitze aus dem Sichtfeld verschwunden. Wilshusen lief ein kontrolliertes Rennen, hielt sich im Mittelfeld mit zwei Spaniern und zwei Rumänen auf und übernahm Ende der ersten Runde in dieser Gruppe die Führungsposition. Bis zur letzten Runde wehrte Wilshusen Angriffsversuche ab, zog am letzten Anstieg an und beendete das Rennen über 8 km in 30:38 min als 23.

Michael Lang, der als 15. im Ziel war, Enrico Neumann als 28. sowie Wilshusen konnten sich schließlich über die Silbermedaille in der Mannschaftswertung M40 freuen.

Nach einem Erholungstag ging es für Wilshusen auf die Straße über 10 km. Die überwiegende Geradeaus-Strecke war einfach zu laufen. Trotz muskulärer Probleme reichte es für den Blueliner in der Zeit von 35:41 min für Platz 10 in der M50.

Die Wade zwickt – aber Wilshusen trotzdem stark

Am letzten Wettkampftag stand der Halbmarathon auf dem Programm. Wilshusen stand mit Enrico Neumann und Norbert Schneider (beide Milers Colonia 2020) als M50-Team an der Startlinie. Ziel war erneut Edelmetall, und abermals favorisiert waren die qualitativ und quantitativ stark besetzten Polen. Wieder zwickte die Wade, was sich nur mit einem kürzeren, schnelleren Laufschritt lösen ließ. Wilshusen landete schließlich in der Zeit von 1:19:49 Stunden auf Platz 8 in der M50. In der Teamwertung der M50 gewannen Wilshusen, Schneider (1:21:40) und Neumann (1:25:11) die Silbermedaille.

Auch Kindermann und Lippoldes erfolgreich

Ebenfalls bei den Hallenweltmeisterschaften der Senioren in Torun am Start waren der Groß Vahlberger Frank Kindermann vom MTV Wolfenbüttel sowie Udo Lippoldes vom TSV Winnigstedt. Kindermann ging in der M65 in seiner Paradedisziplin Sprint an den Start. In der Halle bedeutet das eine Distanz über 60 m.

Mit einer persönlichen Jahresbestzeit von 8,79 Sekunden lief er in seinem Vorlauf auf Platz 3. Damit war er unter den schnellsten Läufern der fünf Vorläufe, die sich für das Semi-Finale qualifizierten. Am Folgetag lief Kindermann mit einer Verbesserung auf 8,76 sek als Siebter über die Ziellinie und wurde auf Platz 14 geehrt. Ein Ergebnis mit dem Kindermann sichtlich zufrieden war. Somit geht er bestens vorbereitet in die Sommersaison, wenn er wieder auf der Sprintstrecke über 100 m antritt.

Der Winnigstedter Lippoldes sprintete in der M75 ebenfalls über 60 m. Er schloss in 9,79 sek sogar insgesamt auf Platz 8 ab.

r./lüp

