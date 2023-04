2:1 in Wendessen: Fuhsetal jubelt im Derby

Im Derby jubelten die Gäste: Die Fußballer des FSV Fuhsetal haben sich im Achtelfinale des Pokals der Nordharzliga und der 1. Nordharzklassen mit 2:1 beim SV Wendessen durchgesetzt. Ebenfalls in die Runde der letzten Acht zogen der MTV Schandelah-Gardessen (3:1 beim SV Halchter) und der SV Kissenbrück (3:2 gegen VfR Langelsheim) ein.

SV Wendessen – FSV Fuhsetal 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Kaschner (40.), 1:1 Eigentor (68.), 1:2 Stern (75.).

Die Wendesser, bei denen Spielertrainer Pascal Gos aus persönlichen Gründen fehlte, lagen zur Pause verdient hinten. „Wir kamen nach schwacher erster Halbzeit gut in die zweite, und der Ausgleich war verdient“, sagte SVW-Abteilungsleiter Lennart Meinberg: „Die Gäste hatten aber mehr Lust auf das Weiterkommen.“ So sah es auch FSV-Coach Dennis Kleinert: „In einem nicht wirklich guten Spiel waren wir die etwas bessere Mannschaft.“

SV Kissenbrück – VfR Langelsheim 3:2 (0:1). Tore: 0:1 (34.), 0:2 (55.), 1:2 Bomba (65.), 2:2 Brennecke (85.), 3:2 Bethke (90.+3).

Das Spiel sei von beiden Teams nicht gut gewesen, hatte es aber in sich. Denn die Hausherren drehten die Partie nach einem 0:2-Rückstand noch. Auch, weil Keeper Boris Grünig in der 68. Minute einen Strafstoß parierte und damit den dritten Treffer der Gäste verhinderte. Das schönste Tor des Tages erzielte 17 Minuten später der erst kurz zuvor eingewechselte Marvin Brennecke, der per Fallrückzieher zum 2:2-Ausgleich traf. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Stefan Bethke der Siegtreffer.

SV Halchter – MTV Schandelah-Gradessen 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Schmidt (41.), 1:1, 1:3 Kuntze (52., 70.), 1:2 Jeschke (58.).

Zur Pause führte der Außenseiter aus der Kreisklasse gegen den Spitzenreiter aus der Nordharzliga noch. „Wir haben auf fünf Positionen gewechselt und etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen, Halchter hat die einzige Chance im Spiel genutzt“, sagte MTV-Trainer Marco Heidemann. Nach dem Wechsel wurden die Gäste dann allerdings effektiver und setzten sich standesgemäß durch. „Nach der Pause schwanden uns so ein bisschen die Kräfte. Der Favorit hat letztlich verdient gewonnen“, sagte Halchters Spielertrainer Tobias Lehmann.

SG Denkte/Wittmar – SVG Oberharz 0:2 (0:2). Tore: 0:1 (8.), 0:2 (27.).

Bereits zu Pause war die Partie entschieden. „Wir haben vor allem im ersten Abschnitt zu weit weg von den Gegenspielern gestanden und zu wenig für das Spiel getan“, analysierte SG-Trainer Torben Grüttner. Nach dem Wechsel wurde das besser, da habe eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden. „Wir waren spielbestimmend, haben aber leider mehrere hochkarätige Chancen liegenlassen“, erklärte Grüttner.

