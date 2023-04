MTV II liefert eine erste Halbzeit zum Vergessen ab

Die MTV-Reserve um Danijel Avramovic (am Ball) kassierte in Üfingen nach katastrophaler Leistung in der ersten Halbzeit eine verdiente 1:4-Niederlage.

Sportlich betrachtet war es ein gebrauchter Ostermontag für die Bezirksliga-Kicker des MTV Wolfenbüttel II. Im Nachholspiel beim TSV Üfingen setzte es für die Wolfenbütteler nach indiskutabler Leistung in Halbzeit 1 eine 1:4 (0:4)-Niederlage.

Die Partie begann für die MTV-Reserve mit einer kalten Dusche. Bereits nach vier Minuten lagen die Meesche-Kicker mit 0:1 hinten, Üfingens Lukas Kamann hatte zugeschlagen. Fast im 10-Minuten-Rhythmus schlug es in Halbzeit 1 weitere Male hinter MTV-Schlussmann Benjamin Pampus ein. Philipp Lüer (12.) sowie zwei weitere Male Kamann (24., 35.) degradierten die Wolfenbütteler Defensivkräfte regelrecht zu Statisten.

MTV Wolfenbüttel II ist stets einen Schritt zu spät

Die Torflut war auch kein Wunder angesichts des nicht vorhandenen Defensivverhaltens der Wolfenbütteler. „Wir haben keine Tugenden auf den Platz gebracht, die man in einem Fußballspiel zeigen muss“, sagte MTV-Spieler Christian Kaselowsky, der die Mannschaft von der Seitenlinie coachte. Die Gäste nahmen deshalb keine Zweikämpfe an, weil sie erst gar nicht in die Verlegenheit kamen. Sie waren stets einen Schritt langsamer, auch in Sachen Laufbereitschaft waren die MTV-Spieler nicht auf der Höhe.

„Die zweite Halbzeit war ein Charaktertest“, sagte Kaselowsky. Und den bestanden die Wolfenbütteler mit Abstrichen. Die Mannschaft hängte sich nun mehr rein, profitierte aber auch davon, dass Üfingen einen Gang zurückschaltete. „Die haben nur noch das Nötigste gemacht“, stellte der MTV-Spieler fest.

Das zähe Geplänkel zwischen den Strafräumen ließ die Partie auch für die Zuschauer zu einer Geduldsprobe werden. „Mir tun unsere paar wenigen Fans leid, die mit nach Üfingen gekommen sind“, sagte Kaselowsky. Einziger Höhepunkt aus MTV-Sicht in Durchgang 2 war Florian Feldmanns kosmetischer Treffer zum 1:4 (68.).

Tore: 1:0 Kamann (4.), 2:0 Lüer (12.), 3:0, 4:0 Kamann (24., 35.), 4:1 Feldmann (68.),

