MTV Wolfenbüttel feiert „Dreckssieg“ dank Direnc Güven

Wolfenbüttels Matchwinner: Direnc Güven bewahrte seine Mannschaft in Helmstedt mehrfach vor Gegentreffern. Vor allem in der zweiten Halbzeit präsentierte sich der MTV-Keeper bärenstark.

In einem auf holprigem Untergrund von Kampf geprägten Pokal-Viertelfinale setzte sich Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel an der Helmstedter Kantstraße beim Bezirksligisten FC Türk Gücü mit 2:1 (0:1) durch. Es war ein schmeichelhafter Erfolg für die Lessingstädter, den sie in erster Linie ihrem Keeper Direnc Güven zu verdanken hatten, der einen Sahnetag erwischte. „Das war ein Dreckssieg.“ MTV-Trainer Deniz Dogan drückte aus, was wohl alle nach diesem Pokalfight dachten, die es mit den Wolfenbütteler hielten.

Der MTV Wolfenbüttel hat Anlaufprobleme

Den besseren Start erwischte Gastgeber Türk Gücü. Der Bezirksligist legte sofort den Vorwärtsgang ein, Güven musste in Minute 8 binnen Sekunden zweimal retten. Erst bei einem Schuss von Arne Ruff aus 12 Metern, kurz darauf – fast eine Kopie der Ruff-Aktion – beim Versuch von Masirullah Omarkhiel, als Güven abtauchte und den Ball zur Ecke klärte. Fast folgerichtig gingen die Helmstedter in Führung. Eine Ecke landete am zweiten Pfosten, Ruff stieg hoch und köpfte zum verdienten 1:0 (17. Minute) für Türk Gücü ein. Wolfenbütteler Offensivbemühungen waren eher minderer Qualität. Einen Freistoßschlenzer von Nils Göwecke packte sich Helmstedts Keeper Paul Probodziak im Nachfassen (14.).

Auf der Gegenseite wäre dagegen fast das 2:0 fällig gewesen: Maurice Friehe flanke scharf ins Zentrum, Omarkhiel war zur Stelle, drosch die Kugel aber gegen die Unterkante der Latte (23.).

Unberechtigter Elfmeter bringt die Lessingstädter wieder ins Spiel

In der zweiten Hälfte blieb Türk Gücü zwar stets torgefährlich – und dennoch kippte die Partie. Ein fragwürdiger Elfmeter (Dogan: „Das war keiner.“), verwandelt durch Nils Göwecke, brachte das 1:1 (59.). Jonas Klöppelts Einzelleistung führte gar zur 2:1-Führung für den MTV. Der durfte sich in der Schlussphase mehrmals auf Güven verlassen. „Unser Matchwinner“, konstatierte Abwehrmann Andre Linek. Güven reagierte bescheiden: „Es war ein geiler Pokalfight.“

Derweil sind die Wolfenbütteler umtriebig, was die Planung ihres Kaders für die kommende Saison betrifft. 15 Spieler des aktuellen Aufgebots haben sich bereits bis Sommer 2024 an den MTV gebunden, inzwischen steht ein erster externer Zugang fest. Vom Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg wechselt Rechtsverteidiger Meik Erdmann an die Meesche.

Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass sich Yannick Könnecker vom Ligakontrahent SV Lengede dem MTV anschließen könnte. Könnecker (11 Saisontore), nach dem der MTV bereits im vergangenen Jahr vergeblich seine Fühler ausgestreckt hatte, war Augenzeuge des Pokalsiegs der Wolfenbütteler.

MTV Wolfenbüttel: Güven – Jovanovic, Linek, Halimi, Plünnecke – Grosonja, Klöppelt, Göwecke, K. Vollbrecht (46. Abou-Raya)– Bauer (90. Krömer), Queißer.

Tore: 1:0 Ruff (17.), 1:1 Göwecke (59./FE), 1:2 Klöppelt (66.).

