Salzdahlums Mini-Aufgebot verkauft sich teuer

Der MTV Salzdahlum (in Gelb Max Bichlmeyer) verkaufte sich gegen Volkmarode trotz einer 0:3-Niederlage teuer.

Mehr war nicht drin! Mit 0:3 (0:2) unterlag der personell arg gebeutelte Fußball-Bezirksligist MTV Salzdahlum auf eigenem Platz Aufstiegsanwärter SC Rot-Weiß Volkmarode, durfte den Platz aber erhobenen Hauptes verlassen.

Für Trainer Jens Hueske hatten sich die schlechten Nachrichten in den Tagen vor der Partie nur so aneinandergereiht. Osterurlaube, Verletzungen und Erkrankungen ließen die personellen und taktischen Möglichkeiten für Salzdahlums Coach schrumpfen. Kurz vor dem Spiel meldete sich auch der erkrankte Routinier Tobias Prill ab.

Igor Walanzewitsch rückte aus der zweiten Mannschaft nach und lief als Mittelstürmer auf. Der personellen Not gehorchend half zudem Ü40-Spieler Osman Keklik aus. „Unsere Vorgabe war, Zweikämpfe zu führen und Laufbereitschaft zu zeigen. Das haben die Jungs super umgesetzt“, sagte Hueske. Defensiv waren die Hausherren in Halbzeit 1 zweimal nicht auf der Höhe. Zweimal schlugen die Volkmaroder zu – und in beiden Fällen nach ähnlichem Muster. Die scharfe Flanke kam von links auf den ersten Pfosten, Marvin Thurau hielt zweimal den Fuß hin und schon stand es zur Pause 2:0 für die Gäste.

Nach dem Seitentausch spielten die Salzdahlumer weiter aktiv mit und hielten den Favoriten weitestgehend vom eigenen Tor weg. Mit einer Ausnahme: Nach einer Kopfball-Rückgabe landete der Ball hinter der Salzdahlumer Vierer-Abwehrkette und vor den Füßen eines Volkmaroders. Ein MTV-Abwehrbein spritzte Elfmeter-würdig dazwischen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Daniel Sgedzay zum 3:0-Endstand.

Tore: 0:1, 0:2 Thurau (9., 39.), 0:3 Sgedzay (59./FE).

