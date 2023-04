TSV Sickte setzt Klettertour im Tabellenkeller fort

Sickte. Torjäger Lukas Hans hat in einem „echten Kampfspiel“ entscheidenden Anteil am 5:3-Sieg seiner Sickter gegen den TSV Sonnenberg.

Sicktes Osama Haga-Obeid (links) trat gegen Sonnenberg oft als Vorlagengeber in Erscheinung.

Der TSV Sickte hat im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga 2 die nächsten drei Punkte eingefahren. Im Duell des – Stand vor dem Spiel – Tabellen-17. gegen den 16. TSV Sonnenberg wurde am Sickter Stadtweg kein Schönheitspreis verteilt. Das war allen Beteiligten im Vorfeld klar gewesen. So entwickelte sich laut Sicktes Trainer Till Eickmeier „ein reines Kampfspiel“, das seine Mannschaft „am Ende etwas glücklich“ mit 5:3 (1:1) für sich entschied. Sicktes Torjäger Lukas Hans hatte maßgeblichen Anteil am Sieg, der Mittelstürmer netzte die Kugel viermal ein.

Dabei begann die Partie für die Platzherren mit einer kalten Dusche. Einmal nicht in der defensiven Ordnung, schon klingelte es hinten: Fabian Müller schoss Sonnenberg 1:0 in Führung (12. Minute). „Wir haben danach schnell zu unserer Linie zurückgefunden“, sagte Eickmeier. Den verdienten Lohn holte sich die Mannschaft aber erst kurz vor und unmittelbar nach der Pause ab. Hans drehte die Partie per Doppelpack zum 2:1.

„Blöd nur, dass wir nach unseren Toren sofort ein Gegentor kassiert haben“, monierte Eickmeier. Hans’ 2:1 und Niklas Bollers 3:2 (72.) glichen die Gäste jeweils aus. Doch die Sickter hatten ja Lukas Hans. Der traf nach dem 3:3 der Gäste (74.) schnell zur erneuten Führung. „Unser fünftes Tor war geschenkt“, fand Eickmeier. „Sonnenberg hat in der Schlussphase alles nach vorne geworfen und war hinten offen.“ In diese Räume stieß Hans und machte mit dem 5:3 in der Schlussminute den Deckel drauf.

Eickmeier: „Wir haben uns in der Vorbereitung viel Kraft und Stabilität erarbeitet. Das hat uns am Ende geholfen, als wir den knappen Vorsprung mit Mann und Maus verteidigen mussten.“

Tote: 0:1 Müller (4.), 1:1, 2:1 Hans (44., 46.), 2:2 Üsküplü (64.), 3:2 Boller (72.), 3:3 Thomsen (74.), 4:3, 5:3 Hans (79., 90.).

