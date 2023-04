Peter Lux und Viktoria Thiede trennen sich einvernehmlich

Paukenschlag in der Fußball-Nordharzliga kurz vor dem Osterfest: Viktoria Thiede und Trainer Peter Lux, jahrelang Trainer beim aktuellen Landesligisten MTV Wolfenbüttel, gehen ab sofort getrennte Wege.

Insgesamt 11 Niederlagen in 15 Spielen, Platz 11 in Staffel 2 und nur 2 Zähler vor einem Abstiegsplatz: Die Viktoria ist meilenweit von den Erwartungen entfernt, die man sich in der Sommerpause selbst auferlegt hatte. Im Umfeld geisterte das Wort Bezirksliga herum, und der Wolfenbütteler Lux sollte mit einem komplett neuen Kader eine neue Ära in Thiede einläuten. Doch von der Aufbruchstimmung ist nicht mehr viel übrig geblieben. Acht Niederlagen in Folge haben die Schwarz-Gelben kassiert – darunter auch ein 0:7 bei Schandelah-Gardessen und ein 0:8 gegen die SG Remlingen/Denkte.

„Wir bedanken uns ganz ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit, aber leider ist der Erfolg so wie gewünscht nicht eingetreten“, wird Sportvorstand Andreas Migge in einer offiziellen Pressemitteilung des Vereins zitiert. Eine Lösung für die vakante Stelle an der Seitenlinie präsentiert die Viktoria auch direkt. Lux’ bisheriger Co-Trainer Hasan Örs, in der vergangenen Saison noch für den Bezirksligisten MTV Wolfenbüttel II als Co-Trainer tätig, übernimmt die Mannschaft bis zum Saisonende. „Hasan hat uns von seiner guten Trainingsarbeit und Ansprache an die Mannschaft sowie seiner taktischen und analytischen Art von sich überzeugt, so dass er unser vollstes Vertrauen für die kommenden schweren Aufgaben genießt“, wird Migge zitiert.

mh

