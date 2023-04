Souveräner 4:0-Auswärtssieg: Lupo erklimmt die Tabellenspitze

Wolfsburg/Ahlerstedt. Die Kreuzheider trotzen den Umständen und lassen trotz der Reisestrapazen in Ahlerstedt nichts anbrennen.

Can Degirmenci (li.) schoss das 2:0 für Lupo Martini beim 4:0-Sieg in Ahlerstedt.

Die nächste Ansage: Lupo Martini Wolfsburg trotzt allen widrigen Umständen und gewann am gestrigen (Spät-)Abend das Auswärtsnachholspiel gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 4:0 (2:0) und ist wieder alleiniger Tabellenführer der Fußball-Oberliga.

„Dieser Sieg ist hochverdient“, freute sich Giampiero Buonocore, der Trainer von Lupo. Um 14.30 Uhr begann dieser Spieltag für die Kreuzheider. Spät in der Nacht, gegen 2.30 Uhr sollte er mit der Rückkehr in Wolfsburg enden. Abgesehen von einem Pfostentreffer in der ersten Halbzeit nach einem Standard wurde es nicht brenzlig für die Buonocore-Elf. Buonocore: „Es war ein sehr gutes Spiel von uns – gerade bei diesen Umständen.“

Lupo: Sauß – Jungk (77. Kurt), Redemann, Dubiel, Schlothauer (73. Bente) – Tortora – Degirmenci (83. Moussa), Tuccio (46. Chamorro), Safronow, Rizzo (62. Cimino) – de Gaetani.

Tore: 0:1 Rizzo (23./FE), 0:2 Degirmenci (42.), 0:3 Cimino (66.), 0:4 Moussa (85.).

mth

